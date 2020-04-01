Налог на проценты по вкладам: как он будет рассчитываться?

Совет Федерации одобрил принятую ранее Госдумой резонансную инициативу о введении налога на доход от банковских вкладов. Еще когда президент России Владимир Путин озвучил идею, она вызвала много вопросов и обсуждений. Объясняем, что в итоге написано в законе.
Как будет взиматься налог?
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, которая превышает доход, рассчитанный по формуле 1 млн рублей умножить на ключевую ставку ЦБ.
При этом учитывается ключевая ставка на 1-ое число налогового периода. А значит, при росте этой ставки и процентов по банковским вкладам в течение года возможно увеличение налоговой базы.
Проще говоря, если нынешний размер ключевой ставки 6% сохранится до 2021 года (за тем, как она меняется, можете следить здесь), то налогом будут облагаться доходы, превышающие 60 тыс. рублей в год. А если бы налог рассчитывался уже в этом году, то сумма отсечения была бы 62,5 тыс. рублей, так как ключевая ставка в январе находилась на уровне 6,25%. Власти подчеркивают, что на сам вклад налог распространяться не будет.
Если доход от вклада начисляется в валюте, то его размер пересчитывают в рубли по официальному курсу ЦБ на день фактического получения.
То есть будет учитываться общий объем всех вкладов и счетов? И неважно, больше 1 млн рублей они или меньше?
Из текста закона следует, что да. В нем нет ограничений на размер вклада — только на облагаемый налогом доход. То есть если несколько мелких вкладов вместе дадут за год доход больше, чем сумма, рассчитанная по формуле 1 млн рублей умножить на ключевую ставку на начало года, то НДФЛ заплатить придется.
Об этом же ранее говорил и глава Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что "дробление" банковских вкладов в связи с введением налогообложения доходов от них является бессмысленным для физических лиц, поскольку под действие налога попадает вся совокупность накоплений. "Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов. Поэтому нет смысла их дробить", — сказал он.
А как налоговая будет собирать данные о доходах по вкладам?
Их ей будут сообщать банки.
Они обязаны будут не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, направлять в налоговый орган информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физического лица, которому такие выплаты в течение налогового периода производились.
По закону налоговый период для расчета НДФЛ — это календарный год, то есть с января по декабрь.
Есть ли исключения, которые не будут облагаться налогом?
В налоговую базу не войдут проценты по рублевым вкладам (остаткам на счетах), если ставка по ним в течение года не превышает 1%. То есть, скорее всего, мера не коснется большинства текущих и карточных счетов, в том числе и зарплатных. Премьер-министр Михаил Мишустин отдельно подчеркнул, что налог с зарплатных счетов россиян взиматься не будет.
Также при расчете налоговой базы не будут учитываться и эскроу-счета. Подробнее о том, зачем они нужны, читайте в другом нашем материале.
А можно примерно посчитать, сколько нужно будет заплатить?
Допустим, ключевая ставка на начало года равна 6% и у вас есть один вклад: на 1,1 млн рублей с капитализацией, без возможности пополнения и по ставке 4,54% годовых. Тогда за год доход по нему составит 49 855,8 рублей (рассчитано в банковском калькуляторе). То есть он не попадет под налогообложение.
Если при тех же условиях размер вклада составляет 1,5 млн рублей, то доход уже будет равен 67 985,18 рублей. Тогда придется заплатить 13% налога с 7 985,18 рублей. Это чуть больше 1 тыс. рублей.
Еще допустим, вдобавок к первому вкладу (с доходом 49 855,8 рублей) у вас есть второй в другом банке — скажем, на 500 тыс. рублей под 4% годовых. Доход по нему составит приблизительно 20 тыс. рублей, тогда суммарный по обоим вкладам — 69 855,8 рублей. И по логике закона 13% нужно будет заплатить с 9 855,8 рублей. Это около 1,3 тыс. рублей.
Вывод: конкретный размер той суммы, с которой потребуется платить налог, будет зависеть от ключевой ставки на начало года и ставки процента по вкладу.
И когда надо будет заплатить налог?
Налог с дохода от вкладов нужно будет заплатить не позднее 1 декабря того года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что налог начнет удерживаться с 2022 года и будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.
А что там с пунктом про инвестиции?
Если вы торгуете на бирже и получаете доход, то он и так облагается налогом. Порядок его расчета и удержания зависит от того, о каких именно активах идет речь. Просто в отношении некоторых из них действовали льготы.
И принятый закон как раз изменил льготный порядок налогообложения по части облигаций. Теперь НДФЛ будет взиматься с доходов по облигациям федерального займа (ОФЗ), другим государственным ценным бумагам стран — участников Союзного государства, а также региональным и муниципальным облигациям. Кроме того, налогом 13% будет облагаться купонный доход по долговым корпоративным бумагам российских эмитентов (компаний, которые и выпускают ценные бумаги) в рублях, выпущенных после 1 января 2017 года.
При этом размер дохода не имеет значения, уточнили в Минфине.
Это нововведение вступит в силу тоже с 1 января 2021 года.