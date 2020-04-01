Налог на проценты по вкладам: как он будет рассчитываться?

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, которая превышает доход, рассчитанный по формуле 1 млн рублей умножить на ключевую ставку ЦБ.

При этом учитывается ключевая ставка на 1-ое число налогового периода. А значит, при росте этой ставки и процентов по банковским вкладам в течение года возможно увеличение налоговой базы.

Проще говоря, если нынешний размер ключевой ставки 6% сохранится до 2021 года (за тем, как она меняется, можете следить здесь), то налогом будут облагаться доходы, превышающие 60 тыс. рублей в год. А если бы налог рассчитывался уже в этом году, то сумма отсечения была бы 62,5 тыс. рублей, так как ключевая ставка в январе находилась на уровне 6,25%. Власти подчеркивают, что на сам вклад налог распространяться не будет.

Если доход от вклада начисляется в валюте, то его размер пересчитывают в рубли по официальному курсу ЦБ на день фактического получения.