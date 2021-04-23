Нетипичный "Оскар-2021": как пройдет церемония в условиях пандемии и кто победит

Несмотря на то, что Американская академия продолжает придумывать что-то новое каждый год, чтобы хоть как-то поднять стремительно падающие рейтинги, церемония вручения "Оскара" в этом году, наверно, будет самой необычной. По понятным причинам. Пандемия продолжает бушевать, и это накладывает на всех довольно строгие ограничения. Все премии в этом и прошлом году проводились или онлайн или в гибридном формате, и их рейтинги были ниже некуда. "Оскар" не будет следовать примеру коллег и намерен пройти традиционно офлайн, без Zoom и пижамных нарядов, даже если это будет стоить неимоверных усилий.

Вот уже 20 лет "Оскар" проходит в голливудском театре "Долби" на 3400 мест. Перед церемонией журналисты и звезды собираются на красной дорожке, чтобы поболтать о награде и продемонстрировать свои наряды. Но не на этот раз. Номинантов и победителей будут по-прежнему объявлять в театре, однако зрители будут находиться в совершенно другом месте — на железнодорожном вокзале Union Station. Для режиссуры церемонии академия позвала тяжелую артиллерию — Стивена Содерберга, который отнесся к задаче со всей серьезностью. По его словам, "Оскар" в этом году "будет похож на фильм, так, чтобы в конце у вас было ощущение, что вы посмотрели кино". Так что звездам в этом году вместо того, чтобы расслабляться и праздновать, придется серьезно поработать.

Гостей протестируют на COVID-19, красной дорожки и вечеринки тоже не будет. Вдобавок ко всему против правила "никакого Zoom" запротестовали зарубежные номинанты — как минимум девять из них не смогут прилететь в Америку на церемонию, поэтому в Лондоне и Франции организуют небольшие церемонии с минимальным числом участников и с соблюдением строгих правил. Пижамы и кэжуал тоже будут под запретом — гостям даже разослали памятку, где предупредили, что от них ждут формальных нарядов и худи с трениками не приветствуют. При этом уже третий год подряд "Оскар" отказывается от ведущего — опыт 2019 года, когда Кевин Харт отказался от этой роли из-за скандала, оказался для академии положительным. В общем, Голливуд ждет невероятное веселье. Сам Содерберг описал работу по организации "Оскара" как "попытку построить карточный домик на палубе скоростной лодки". Кто номинирован

В общем свете событий последнего года это сравнение подходит для большинства попыток что-то организовать во время пандемии. Несмотря на желание академиков провести церемонию чинно и благородно, сам состав участников так и тянет назвать не иначе, как тихим и домашним. Среди номинантов нет крупных фильмов, категория "Самый популярный фильм", за которую академики боролись в позапрошлом году, в этом точно не понадобится — с марта прошлого года на экраны не было выпущено ни одного блокбастера. Может, за исключением "Довода" Кристофера Нолана. Но его в итоге удостоили только одной технической номинации в категории "Лучшие спецэффекты" — Голливуд так и не простил режиссеру провал осенью прошлого года, когда фильм не возродил кинопрокат, а, кажется, еще больше его закопал.

Описание Кадр из фильма "Довод" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Кинотеатры в Америке только начали открываться, поэтому академия пошла на уступки и принимала фильмы, вышедшие в прокат онлайн, а еще увеличила период приема заявок на два месяца.

Так что подборка номинантов в этом году действительно оказалась камерной для "Оскара" — при обычных обстоятельствах академия могла и вовсе не обратить внимания на эти картины, но это не делает их хуже, а выбор академиков — скучным, как считают некоторые аналитики. На самом деле номинанты в этом году вполне себе ничего, и то, что пандемия поспособствовала их звездному часу, наверно, одно из немногих положительных ее последствий

Как и в прошлом году, лидером по числу номинаций стал стриминговый гигант Netflix — 35 номинаций в 16 категориях. В последние годы он превратился в полноценного игрока киноиндустрии, а теперь и вовсе грозит таким монстрам, как студия Disney. Она, кстати, на втором месте с 15 номинациями. С небольшим отрывом на третьем месте расположилась студия Amazon Prime — у нее 12 номинаций. Однако это еще ничего не значит. Например, "Ирландец" Мартина Скорсезе производства Netflix в прошлом году был номинирован в десяти категориях, но ушел домой ни с чем. Всего в главной категории "Лучший фильм" восемь картин, и распределение между ними следующее: у "Манка" Дэвида Финчера — десять номинаций, у "Отца" Флориана Зеллера", "Иуды и Черного мессии" Шаки Кинга, "Минари" Ли Айзека Чуна, "Земли Кочевников" Хлои Чжао, "Суда над чикагской семеркой" Аарона Соркина и "Звука металла" Дариуса Мардера — по шесть номинаций и у "Девушки, подающей надежды" Эмиральд Феннел — пять.

Описание Кадр из фильма "Минари" © Courtesy of Sundance Institute

Впервые за историю кинопремии режиссерскую номинацию получили сразу две женщины — Хлои Чжао и Эмиральд Феннел. Напомним, что единственной женщиной, победившей в этой категории, стала Кэтрин Бигелоу с "Повелителем бури". При этом Чжао также стала первой женщиной азиатского происхождения, номинированной за режиссуру. Более того, в режиссерскую категорию попали американец корейского происхождения Ли Айзек Чун и неожиданно датчанин Томас Винтерберг. В других категориях все тоже как-то веселее, чем обычно: Риз Ахмед стал первым мусульманином, номинированным на лучшую мужскую роль, также в актерских категориях — Стивен Ян и Юн Ё Джон из "Минари", покойный Чедвик Боузман, Виола Дэвис, Андра Дэй, Дэниэл Калуя и Лакит Стэнфилд. Кто победит Интриги по поводу того, кто победит, практически нет — большинство аналитиков и букмекеров считают, что победит "Земля кочевников" Хлои Чжао. На это указывает привычный набор факторов, по которым обычно гадают на "Оскар", хотя в последнее время он все больше барахлит. Фильм получил номинации за монтаж, сценарий, а Чжао — за режиссуру. Более того, картина вместе с режиссером забрала все главные премии наградного сезона: Гильдии продюсеров, "Золотой глобус" (Чжао была первой женщиной, получившей статуэтку за режиссуру с 1984 года), БАФТА, Гильдии режиссеров.

Все это указывает на то, что "Оскар" уйдет именно "Земле кочевников", да и статуэтка за режиссуру тоже — это идеальный момент наконец-то наградить женщину-режиссера и наконец-то разбавить одинокую компанию Бигелоу. Более того, остальные фильмы в номинации не получили такой хорошей маркетинговой кампании и прошли довольно тихо

Кроме разве что "Девушки, подающей надежды", которую номинировали за то, чем фильм хочет казаться, а не за то, чем является на самом деле. Да и Феннел — дебютантка, а академия новичков не очень жалует. Зато ее номинировали за лучший оригинальный сценарий, и там у британки больше шансов победить, если ее не обскачет ветеран Аарон Соркин. Более того, у исполнительницы главной роли в фильме Кэри Маллиган есть все шансы получить статуэтку за лучшую женскую роль, хотя предпочтения академиков могут склониться на сторону Виолы Дэвис в "Ма Рейни: мать блюза" или очень убедительной Фрэнсис Макдорманд в "Земле кочевников".

Описание Кадр из фильма "Земля кочевников" © Toronto International Film Festival Inc. 2020