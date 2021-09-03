Зафолловить или забанить. Как талибам удалось построить "виртуальный эмират"

Соцсети для "Талибана" (запрещено в РФ) — ​​​​​​ не просто инструмент "ребрендинга", но и оружие, благодаря которому они выиграли войну за умы и сердца многих афганцев. Представители движения уделяют огромное внимание своему присутствию в онлайн. Это ставит крупные интернет-площадки перед непростым выбором. Разбираемся, как талибы используют современные технологии, что об этом думают в Facebook и Twitter, а также решатся ли радикалы запретить в Афганистане интернет.

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С уходом последнего американского солдата из Афганистана радикальное движение "Талибан" полностью захватило власть почти во всей стране. Теперь боевикам, воевавшим несколько десятилетий, предстоит налаживать политическую и экономическую жизнь государства. Немаловажным вопросом для них остаются отношения с международным сообществом. Иностранные правительства пока не готовы признавать "Талибан" рукопожатным партнером. Чтобы выстроить имидж умеренных правителей и отстраниться от образа радикалов, талибы активно используют социальные сети. Вопреки нежеланию видеть на афганской земле западные войска и западные ценности, исламисты не имеют ничего против западных технологий. Digital-наступление Многие представители движения активно пользуются интернетом и ведут свои аккаунты в соцсетях. К примеру, на официальных спикеров "Талибана" Забихуллу Муджахида и Сухейля Шахина в Twitter подписано по несколько сотен тысяч человек. И тот и другой регулярно обновляют ленты и публикуют информацию о происходящем в Афганистане. Однако это лишь вершина айсберга. На самом деле в Twitter можно найти тысячи аккаунтов, в том числе анонимных, которые принадлежат талибам. С их помощью они распространяют разные нарративы — к примеру, о том, что "иностранная оккупация" и есть главная причина хаоса, в котором оказался Афганистан. Или о том, что приход талибов сделал страну безопаснее. Часто эти сообщения появляются на разных языках — английском, арабском, пушту, дари или урду.

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Эксперты считают, что во многом соцсети и помогли талибам так быстро победить в последней войне. Благодаря онлайн-активности боевики успешно продвигали свою повестку. Часто в этом вопросе они опережали правительство и даже профессиональных журналистов. К примеру, заключение сделки о выводе войск США они подали как поражение американцев и начало конца правительства Ашрафа Гани. Используя мессенджеры, они призывали противников сдаваться и обещали местным жителям мир и порядок. Все это, несомненно, сказалось на боевом духе афганской армии. Как пишет в колонке для The Guardian лектор Эксетерского университета Вида Мехран, в онлайн-материалах "Талибан" часто использует тему национальной идентичности и указывает на свою глубокую связь с афганской культурой. "Именно эта стратегия помогла им заполучить большую поддержку среди некоторых слоев населения, включая старейшин, лидеров общин, духовных лидеров и т.д.", — отмечает Мехран. Соцсети помогали талибам на протяжении всего наступления. Боевики распространяли рассылки, публиковали новостные сводки и репортажи с мест сражений. Когда они вошли в Кабул, то сразу же создали в WhatsApp горячую линию для борьбы с преступностью. Через него они призывали жителей сообщать о случаях вандализма и о чрезмерной жестокости рядовых талибов на местах. После многочисленных жалоб WhatsApp заблокировал этот и другие аккаунты движения. Решение приветствовали на Западе, но в Афганистане многие посчитали, что этот шаг только ухудшил ситуацию. Запрещенная организация К счастью или к сожалению, но любовь талибов к мессенджерам и соцсетям далеко не взаимна. К примеру, TikTok банит весь контент, связанный с движением. Компания Facebook и принадлежащие ей Instagram и WhatsАpp пообещали продолжить блокировать аккаунты, которые прославляют "Талибан" или которыми управляют его сторонники.

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"По законам США "Талибан" является террористической организацией, и мы запретили им использовать наши сервисы в соответствии с политикой компании в отношении опасных организаций", — приводит "Би-би-си" слова представителя Facebook. В компании добавили, что для дополнительной защиты пользователей даже создали отдельную команду модераторов по Афганистану, которые владеют пушту, дари и фарси. При этом важно отметить, что на самом деле США не считают талибов террористами. Движения нет в списке иностранных террористических организаций, который размещен на сайте Госдепартамента. Хотя там, к примеру, числится "Техрик-е-Талибан" — боевая исламистская организация из Пакистана. При этом афганский "Талибан" находится под санкциями Министерства финансов США. Также некоторые действия, изображения и призывы талибов могут нарушать правила Facebook. В компании пока не определились, что делать, если "Талибан" признают официальной властью в Афганистане. В этом случае соцсеть намерена положиться на "авторитет международного сообщества". Связанные с талибами аккаунты также банят и на YouTube. Пока непонятно, какую политику сервис намерен проводить в дальнейшем. Тем не менее талибы продолжают вербовать влиятельных видеоблогеров с большим числом подписчиков, которые снимают репортажи в Кабуле и рассказывают о мире и безопасности в столице.

' Hikmat Digital Studio/YouTube'

Что касается Twitter, то, пожалуй, это основная площадка, на которой сконцентрировались исламисты. Сервис не принял по талибам никакого решения и озабочен лишь соблюдением своих правил. Как сообщил представитель компании, соцсеть внимательно следит за тем, чтобы талибы не нарушали правила Twitter. В частности, не использовали его для дезинформации и прославления насилия. Медиавызовы по-афгански Во время своей первой пресс-конференции после взятия Кабула Забихулла Муджахид обрушился с критикой на Facebook за блокировку талибов. Отвечая на вопросы представителей СМИ о том, какие порядки талибы планируют установить в Афганистане, Муджахид предложил разузнать о свободе слова у его "главных популяризаторов", намекая на Facebook.

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Возмущение талибов ограничениями на Facebook говорит о том, насколько важной для группировки стала работа с соцсетями. Это резкий контраст по сравнению с практикой середины 90-х, когда захватившие власть талибы запретили телевидение и только зарождающийся в Афганистане интернет. По информации за 2019 год, в Афганистане насчитывалось почти 10 млн интернет-пользователей и около 23 млн владельцев мобильных телефонов. Также, по данным Министерства связи и информационных технологий страны, одним только Facebook Messenger в Афганистане пользовались около 3 млн жителей. Именно поэтому для талибов важно использовать соцсети не только для "ребрендинга", но и для работы с населением. Другой важный момент — в афганском онлайн-сегменте немало критических материалов о боевиках. В том числе и посты, которые подрывают авторитет исламистов или противоречат их представлениям о "нравственном мусульманском обществе". В Сети уже распространялись видео с протестами против талибов, а также ролики их расправ, которые резко контрастируют с официальными заявлениями представителей движения. Очень широко разошлось видео протеста женщин, который прошел в первые дни захвата талибами Кабула. Особую популярность набирал хештег #DonotChangeNationalFlag с требованиями не менять национальный афганский флаг на белое знамя талибов. Такое инакомыслие может вынудить боевиков самих решиться на ограничение работы интернета. Вопрос в том, смогут ли они фильтровать контент без помощи зарубежных специалистов.

#AFGHANS NEVER GIVE UP! the #Taliban fired on protestors this morning, beat some up and sent the women home. Despite this the men have a 200m flag which they're marching through the streets shouting LONG LIVE #AFGHANISTAN! pic.twitter.com/BvgV0fA5FT — Jordan Bryon (@jordan_bryon) August 19, 2021