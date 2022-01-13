Битва за нефть. Как США сами не могли решить, верить в глобальное потепление или нет

Год назад, 21 января 2021 года, США признали правоту экологов. Президент Джо Байден одним из своих первых указов вернул страну в Парижское соглашение по климату. Чуть позже Америка обязалась снизить выбросы парниковых газов на 50% к 2030 году (по сравнению с 2005 годом) и сократить загрязнение атмосферы метаном. Год, прошедший под знаком "зеленого" поворота, изменил риторику американцев: сегодня они устами Байдена и экс-президента Барака Обамы обвиняют Россию и Китай в нежелании противодействовать глобальному потеплению. Между тем исторически источник климатоскептицизма находится в самой Америке — это располагающее миллиардами углеводородное лобби. По данным организации Greenpeace, его траты на борьбу с экологическим движением измеряются сотнями миллионов долларов.

Впервые столкновения противников и сторонников экологического законодательства развернулись в США в 1940-е годы. Тогда Лос-Анджелес попытался избавиться от нависшего над улицами смога. Нанятый городскими властями эксперт Эйри Хааген-Смит обнаружил его причину в несовершенных технологиях нефтепереработки. Последовала полемика на страницах газет, в наше время показавшаяся бы странной. Приглашенные Американским институтом нефти (API) специалисты настаивали, что связь между деятельностью человека и образованием смога не доказана либо преувеличена, а Хааген-Смит, защищавший научную точку зрения, подвергся личным нападкам в СМИ.

Спустя десять лет его правота была признана, но когда в 1963 году США одобрили закон о чистом воздухе (Clean Аir Act), противостояние нефтяников и экологов возобновилось: первые утверждали, что ограничительные меры поставят американскую экономику на колени.

1980-е годы, когда концепция глобального потепления приняла современные очертания, придали "зеленым" спорам остроту. Американский нефтяной бизнес отреагировал одним из первых. Во главе движения стали братья Чарльз и Дэвид Кохи, владельцы Koch Inductries, чей совокупный на двоих капитал превышал $100 млрд — больше, чем сегодня у самого богатого человека на свете. Кохи щедро вложились в финансирование климатоскептицизма: по оценкам Greenpeace, c 1997 по 2018 год на эти нужды у них ушло $145 млн.

Климат недоверия

1990-е и 2000-е стали для американского углеводородного лобби временем побед, несмотря на то, что политический класс в США отзывался о борьбе за окружающую среду одобрительно. В начале 1990-х президент Джордж Буш — старший предложил ограничить вредные выбросы в атмосферу, используя вместо запретительных мер рыночные механизмы. Его идея заключалась в том, чтобы заставить компании конкурировать между собой за квоты на загрязнение так, чтобы успешные могли приобретать их себе, а идущие ко дну расплачиваться ими. По расчетам, общее количество вредных выбросов при соревновательном подходе пошло бы вниз. Американские нефтяники восприняли этот проект без одобрения, и развития он не получил.

В 1997 году при президенте Билле Клинтоне Сенат счел за лучшее даже не рассматривать первое международное соглашение по климату — Киотский протокол. Договор сочли противоречащим американским интересам из-за того, что от сокращения вредных выбросов, согласно ему, освобождались развивающиеся страны во главе с Китаем. Американцы потребовали равноправия, а не получив желаемого, отложили "зеленую" повестку на потом.

В 2009 году к ней вернулись вновь при президенте Бараке Обаме. Но его попытка реанимировать идеи Буша-старшего успеха не имела. О квотах заговорили вновь, их проект одобрила палата представителей, но настроение Сената было настолько непримиримо враждебным, что реформу даже не представили на его рассмотрение. Обама предпочел вводить экологическое регулирование своими указами. Это оказалось опасной тактикой, поскольку уязвимой: большую часть распоряжений отменил следующий американский президент — Дональд Трамп.

Республиканцы выбирают нефть