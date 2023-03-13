В Пекине завершилась сессия высшего законодательного органа Китая

На заключительном пленарном заседании делегаты одобрили принятие резолюции по докладу правительства, проект поправки в закон о законодательном праве, план социально-экономического развития на 2022-2023 годы

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в понедельник завершила работу в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, передает ТАСС.

В ходе заключительного пленарного заседания делегаты одобрили принятие резолюции по докладу правительства, проект поправки в закон о законодательном праве, план социально-экономического развития на 2022-2023 годы, утвердили исполнение бюджетов центральных и местных правительств на 2022 и на 2023 годы. Кроме того, были приняты доклады о работе Постоянного комитета ВСНП, о работе Верховного народного суда и о работе Верховной народной прокуратуры.

Речь главы государства

После голосования перед делегатами выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он, в частности, призвал "всесторонне продвигать модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в стальную стену для эффективной защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития". Председатель КНР отметил, что Китай будет неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем. Он подчеркнул, что КНР будет выступать решительно против вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня и любых сепаратистских действий, нацеленных на независимость острова.

Си Цзиньпин отметил, что Китай будет "высоко нести знамя мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества", проводить политику по усилению открытости, активно участвовать в реформировании и формировании системы глобального управления.

После председателя КНР перед делегатами выступил председатель Постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи. "Объявляю первую сессию Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва закрытой", - сказал он.

Сессия ВСНП

Первая сессия ВСНП 14-го созыва открылась 5 марта. В ходе сессии Си Цзиньпин был переизбран председателем КНР и главой Центрального военного совета на беспрецедентный - третий - пятилетний срок. Делегаты одобрили проект реформы высшего исполнительного органа страны - Госсовета КНР - и назначили новым премьером бывшего секретаря парткома Шанхая Ли Цяна.

Парламент утвердил новый состав правительства страны: заместителями главы кабинета стали Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун. Среди 26 глав министерств, госкомитетов и других ведомств были назначены только два новых человека - это председатель Госкомитета по развитию и реформе Чжэн Шаньцзе и министр обороны КНР Ли Шанфу. Членами Госсовета стали министр обороны Ли Шанфу, министр общественной безопасности Ван Сяохун, глава секретариата правительства У Чжэнлун, министр иностранных дел КНР Цинь Ган и Шэнь Ицинь (без портфеля).

Правительство страны установило целевой показатель по росту ВВП на уровне 5%.

Военный бюджет Китая в 2023 году увеличен на 7,2%, до 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд). При этом в долларовом выражении этот показатель меньше прошлогоднего значения на 1,8%. Согласно докладу правительства, КНР планирует в этом году ускорить программу модернизации НОАК и усилить боевую подготовку войск. Как отметили представители властей, увеличение расходов страны на оборонные нужды продиктовано "необходимостью реагировать на сложные вызовы в сфере безопасности".

С 4 по 11 марта в Пекине проходила сессия высшего совещательного органа страны - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.