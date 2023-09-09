9 сентября, 04:41
Cаммит G20

Более 50 тыс. правоохранителей и женщины-снайперы обеспечивают безопасность G20

В Нью-Дели также дежурят патрули с собаками, задействованы индийские ВВС и спецназ

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Тысячи бойцов спецподразделений и полицейских, обученные собаки и группа женщин-снайперов дислоцированы в Нью-Дели для обеспечения безопасности открывающегося саммита стран "Группы двадцати" (G20). Как сообщает информационное агентство  Press Trust of India со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сменяя друг друга, на улицах индийской столицы постоянно находятся 50 тыс. правоохранителей.

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"От аэропорта до отелей и от отелей до места проведения саммита G20 иностранным делегатам будет обеспечена надежная безопасность", - приводит агентство слова источника. Он добавил, что, кроме полиции задействованы индийские ВВС, патрулирующие город с воздуха, и другие силы и ведомства, в том числе армейский спецназ.

Для охраны делегатов и мероприятий саммита также привлечен отряд из 19 женщин-снайперов, прошедших четырехнедельную специальную подготовку в учебном центре пограничной полиции (в Индии пограничники входят в систему МВД). В городе находятся и патрули с собаками, которые обучены находить взрывчатку.

Полиция также готова предотвратить проведение каких-либо акций протеста. Кроме того, специальная служба следит за дикими животными - за передвижениями городских мартышек, для отпугивания которых используются фотографии агрессивных крупных обезьян-лангуров. Специальная служба готова выехать и на отлов змей, если они будут замечены в местах проведения встреч. 

Теги:
ИндияСаммит G20
© Информационное агентство ТАСС
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