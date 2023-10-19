Надежды на ATACMS, запрет УПЦ и инвалиды на передовой. События вокруг Украины

Вашингтон после поставки первой партии тактических ракет ATACMS дальностью 165 км будет снабжать ими Киев на регулярной основе и в еще большем количестве, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он выразил надежду, что позднее США предоставят ATACMS дальностью 300 км.
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Власти Украины отправляют штурмовиками на передовую инвалидов на костылях и раненых солдат, рассказал украинский военнослужащий.
ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.
Ход операции
- Российская сторона за сутки отразила 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, 6 атак на краснолиманском направлении, две атаки на запорожском направлении и одну на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
- За сутки на всех направлениях противник потерял свыше 835 бойцов, а также значительное количество боевой техники.
- По данным Минобороны РФ, российская группировка войск "Юг" при помощи FPV-дронов поразила пять пехотных групп ВСУ на донецком направлении.
- Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 154 районах.
Украинская "формула мира"
- Украина рассчитывает на поддержку ООН предложенного Киевом так называемого плана достижения мира на предстоящей в конце октября международной встрече, посвященной путям урегулирования украинского конфликта, заявил президент страны Владимир Зеленский.
- По итогам телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем он назвал очень важным активное участие ООН в имплементации "формулы мира" и "готовность прислать представителя организации на следующую встречу дипломатов и консультантов по безопасности". "После встречи советников в Джидде также важно, чтобы следующая встреча <...> дала конкретные результаты. Для этого нужно сохранять поддержку стран глобального Юга", - заявил Зеленский, отметив, что в этом Киев рассчитывает на ООН.
ATACMS и F-16 для Киева
- Вашингтон после поставки первой партии тактических ракет ATACMS на Украину будет снабжать Киев ими на регулярной основе и в еще большем количестве, заявил глава украинского МИД.
- Комментируя сообщения о том, что поставленные ракеты 1996 года выпуска, Кулеба призвал не судить критично и отметил, что "тут не про год, нам главное, чтобы стреляло". Он также выразил надежду, что в будущем Вашингтон передаст Киеву ракеты с дальностью полета 300 км. "Мы уже имеем в своем распоряжении все виды оружия, которые мы хотели. Теперь речь будет идти о расширении количества, дальности, модификации", - сказал он.
- Украина может получить американские истребители F-16 от западных союзников в первой половине 2024 года, сказал Кулеба.
- Как только украинские пилоты закончат обучение и в стране подготовят инфраструктуру, самолеты "появятся в украинском воздухе", заявил министр.
Запрет УПЦ
- Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической УПЦ, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. Законопроект поддержали 267 депутатов при 226 необходимых.
- Принятый в первом чтении законопроект, который позволит запретить на Украине каноническую УПЦ, если экспертиза придет к выводу о ее организационных связях с Русской православной церковью, нуждается в доработке, так как противоречит конституции страны и нарушает права граждан на свободу исповедания, говорится в комментарии юридического отдела УПЦ.
Блокировка за неявку
- Военнообязанные на Украине, получившие повестку, но не явившиеся в назначенное время в военкомат, все чаще сталкиваются с блокировкой своих банковских карт, сообщают украинские СМИ.
- Блокировка карт применяется к тем военнообязанным, кто не уплатил штраф по постановлению об административной ответственности за неявку в военкомат. Юристы считают эту практику незаконной.
"Адаптация" людей с инвалидностью
- Украинские власти расширили список профессий, которыми можно овладеть бесплатно, и предлагают теперь пройти соответствующий курс по специальности "сапер", сообщило Министерство экономики Украины. В ведомстве преподносят обучение как "возможность социальной адаптации".
- Власти готовы оплатить обучение участникам боевых действий, переселенцам, людям, получившим ранения в результате боевых действий, лицам с ограниченными возможностями, а также гражданам старше 45 лет. В министерстве указали, что разминирование критически важно для Украины, поэтому власти не станут ждать окончания боевых действий для начала процесса.
- Киевский режим отправляет штурмовиками на передовую людей с инвалидностью и раненых солдат, которых даже снимают с госпитализации, рассказал украинский военнослужащий, видео с которым распространилось в социальных сетях.
- В боевые батальоны переводят больных, раненых и инвалидов на костылях, отметил военнослужащий, который, по его словам, сам нуждается в операции. Однако в лечении ему отказали и перевели в штурмовое подразделение. Боец добавил, что неоднократно пытался обратиться в Минобороны и Генштаб ВСУ, однако столкнулся с полным безразличием.