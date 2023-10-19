Надежды на ATACMS, запрет УПЦ и инвалиды на передовой. События вокруг Украины

Вашингтон после поставки первой партии тактических ракет ATACMS дальностью 165 км будет снабжать ими Киев на регулярной основе и в еще большем количестве, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он выразил надежду, что позднее США предоставят ATACMS дальностью 300 км.

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Власти Украины отправляют штурмовиками на передовую инвалидов на костылях и раненых солдат, рассказал украинский военнослужащий.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российская сторона за сутки отразила 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, 6 атак на краснолиманском направлении, две атаки на запорожском направлении и одну на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки на всех направлениях противник потерял свыше 835 бойцов, а также значительное количество боевой техники.

По данным Минобороны РФ, российская группировка войск "Юг" при помощи FPV-дронов поразила пять пехотных групп ВСУ на донецком направлении.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 154 районах.

Украинская "формула мира"

Украина рассчитывает на поддержку ООН предложенного Киевом так называемого плана достижения мира на предстоящей в конце октября международной встрече, посвященной путям урегулирования украинского конфликта, заявил президент страны Владимир Зеленский.

По итогам телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем он назвал очень важным активное участие ООН в имплементации "формулы мира" и "готовность прислать представителя организации на следующую встречу дипломатов и консультантов по безопасности". "После встречи советников в Джидде также важно, чтобы следующая встреча <...> дала конкретные результаты. Для этого нужно сохранять поддержку стран глобального Юга", - заявил Зеленский, отметив, что в этом Киев рассчитывает на ООН.

ATACMS и F-16 для Киева

Вашингтон после поставки первой партии тактических ракет ATACMS на Украину будет снабжать Киев ими на регулярной основе и в еще большем количестве, заявил глава украинского МИД.

Комментируя сообщения о том, что поставленные ракеты 1996 года выпуска, Кулеба призвал не судить критично и отметил, что "тут не про год, нам главное, чтобы стреляло". Он также выразил надежду, что в будущем Вашингтон передаст Киеву ракеты с дальностью полета 300 км. "Мы уже имеем в своем распоряжении все виды оружия, которые мы хотели. Теперь речь будет идти о расширении количества, дальности, модификации", - сказал он.

Украина может получить американские истребители F-16 от западных союзников в первой половине 2024 года, сказал Кулеба.

Как только украинские пилоты закончат обучение и в стране подготовят инфраструктуру, самолеты "появятся в украинском воздухе", заявил министр.

Запрет УПЦ

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической УПЦ, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. Законопроект поддержали 267 депутатов при 226 необходимых.

Принятый в первом чтении законопроект, который позволит запретить на Украине каноническую УПЦ, если экспертиза придет к выводу о ее организационных связях с Русской православной церковью, нуждается в доработке, так как противоречит конституции страны и нарушает права граждан на свободу исповедания, говорится в комментарии юридического отдела УПЦ.

Блокировка за неявку

Военнообязанные на Украине, получившие повестку, но не явившиеся в назначенное время в военкомат, все чаще сталкиваются с блокировкой своих банковских карт, сообщают украинские СМИ.

Блокировка карт применяется к тем военнообязанным, кто не уплатил штраф по постановлению об административной ответственности за неявку в военкомат. Юристы считают эту практику незаконной.

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