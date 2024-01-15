Фото как главное достижение Киева в Давосе и нехватка оружия. События вокруг Украины

Главным достижением четвертой встречи по Украине стало крупное фото с большим, чем в прошлый раз, числом участников, отметила газета Financial Times (FT). Она указала при этом на отсутствие какого-либо реального продвижения к намеченной цели по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Неспособность Запада поставить Киеву 1 млн снарядов - максимально тревожный сигнал, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) России отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и одну атаку на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В результате действий российских сил на всех направлениях противник потерял за сутки до 580 бойцов.

ВС РФ за минувшие сутки поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения аэромобильной бригады ВСУ. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 142 районах

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили три тактические ракеты "Точка-У", а также 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, указали в Минобороны РФ. Всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 450 украинских зенитных ракетных комплексов, сообщили в ведомстве.

В условиях нежелания

Москва считает предпочтительным решать проблемы безопасности России дипломатическим путем, но в условиях нежелания стран Запада и Украины учитывать российские соображения безопасности продолжает специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, готова ли РФ к такому международному формату обсуждения, как встреча по Украине в Давосе, при поступлении соответствующего приглашения, он напомнил об абсурдной ситуации, когда "Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой".

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заверил, что Россия обязательно будет подключена в будущем к дискуссиям по Украине, сейчас, по его словам, ведется соответствующая подготовительная работа. Выступая на пресс-конференции в Давосе, он отметил, что альтернативы участию РФ в мирном урегулировании нет.

Давосские достижения

Главным достижением четвертой встречи по Украине было крупное фото с большим, чем в прошлый раз, числом участников, говорится в статье газеты Financial Times, озаглавленной "Почему мирные переговоры по Украине - это больше разговоры, чем [продвижение] к миру". Издание отмечает, что встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира", в Давосе без участия России стала местом разговоров при отсутствии какого-либо реального продвижения к намеченной цели.

На встрече в Давосе представители 83 делегаций не смогли принять ни одного совместного документа. Одним из "негативных" факторов издание называет решение Китая не участвовать во встрече.

На пресс-конференции в Давосе глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что среди участников встречи советников по национальной безопасности не было единства, в том числе по вопросу участия России в переговорах, и украинской делегации пришлось разъяснять свою позицию. "Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо", - сказал Ермак, отвечая на вопрос журналиста, почему по итогам встречи не была принята совместная декларация.

Он также ушел от прямого ответа на вопрос о подготовке так называемого глобального мирного саммита, идею проведения которого также пытается продвигать Киев. Глава офиса президента назвал саму встречу в Давосе успешной, отметив, что там были представлены еще пять пунктов так называемого украинского плана.

Тревожный сигнал

Неспособность Запада поставить Киеву 1 млн снарядов является максимально тревожным сигналом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он высказал мнение, что Европейский союз, США и другие страны стоят "перед потребностью принятия решений <...> о неотложном возвращении вопроса военной безопасности в приоритетную повестку дня".

Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о том, что все высокоточное оружие, которое сейчас имеется в распоряжении украинской армии, западного производства. Артиллерийские боеприпасы для орудий стандарта НАТО 155 мм тоже в основном произведены за рубежом, добавил он. Скибицкий отметил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку западных партнеров, так как без их помощи продолжать боевые действия "сложно, а в некоторых сферах невозможно".