Возражения РФ учтены. Международный суд ООН ограничил рассмотрение иска Украины

Международный суд ООН принял к рассмотрению иск Киева против РФ о применении конвенции о геноциде. При этом суд существенно ограничил круг рассматриваемых в рамках украинского иска вопросов, учтя часть возражений с российской стороны.

ТАСС собрал основное о принятом решении.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что под его юрисдикцию не попадает рассмотрение вопросов о том, является ли нарушением конвенции о геноциде проведение СВО и признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. Таким образом, возражения российской стороны "должны быть признаны обоснованными", заявила председатель суда Джоан Донохью.

При этом по другим пунктам возражения были отклонены. Так, суд постановил, что обладает юрисдикцией для рассмотрения вопроса об "отсутствии доказательств" совершения Украиной геноцида в Донбассе.

Позиции сторон

Украина сразу после начала специальной военной операции, 26 февраля 2022 года, подала иск в Международный суд ООН иск, касающийся интерпретации, применения и выполнения конвенции о геноциде. В нем Киев отрицал, что в Донбассе имел место геноцид, который стал одной из причин начала СВО и признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Российская сторона настаивала, что рассмотрение этого дела не попадает под юрисдикцию Международного суда ООН. Представители РФ указывали, что Украина в своем иске оспаривает правомерность проведения СВО в соответствии с Уставом ООН, а также статус ДНР и ЛНР. Но конвенция, которая упомянута в украинском иске, не имеет к этим вопросам никакого отношения.

Реакция

Киев "сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий", так как на рассмотрении остался только один вопрос - совершала ли Украина геноцид в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Международного суда ООН.

Как отметила дипломат, Киев обвинял Москву в том, что РФ якобы слишком "рьяно" исполняла конвенцию о геноциде, начав СВО для защиты Донбасса "без достаточных доказательств", но все эти обвинения были "полностью отвергнуты судом".

Прошлый иск Украины

В среду Международный суд ООН огласил решение по другому украинскому иску против России. Большинство претензий со стороны Киева, обвинившего РФ в нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, были отклонены. Украине было отказано в компенсациях, а от России не требуется никаких специальных действий в рамках постановления суда.

Это решение суда продемонстрировало признаки оздоровления международного правосудия, заключил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В постпредстве РФ при ООН, комментируя постановление, отметили, что ждут извинений от тех, кто годами тиражировал клевету в адрес России.

Другой суд

Расследование в отношении России после начала СВО начала и другая инстанция, которая не входит в структуры ООН, - Международный уголовный суд (МУС). Он был создан на основании Римского статута 1998 года. В числе стран, которые не являются участниками статута и не признают юрисдикцию суда, в частности Россия, США, Китай.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в "незаконной депортации украинских детей в Россию".

В мае прошлого года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение и объявил в розыск прокурора и судью МУС, выдавших ордер на арест президента и детского омбудсмена.