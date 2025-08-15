После прибытия российского лидера на Аляску два президента уехали на Cadillac Дональда Трампа. СМИ вспоминают, кто еще из глав государств садился в его лимузин, и обсуждают, что это может значить

Саммит Путина и Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине президента США © ТАСС/ Reuters

Как пишет газета The Wall Street Journal, поехать на бронированном Cadillac One по прозвищу The Beast ("Зверь") Владимиру Путину предложил американский лидер после того, как были сделаны совместные фотографии. Отмечается, что это нарушение традиции: обычно российский президент всюду передвигается на своем транспорте. И в этот раз планировалось, что он отправится на встречу на отечественном автомобиле Aurus, на различных модификациях которого он ездит с 2018 года.

Газета The New York Times, в свою очередь, отметила, что главы государств уехали без переводчиков. "Совместная поездка лидеров двух сверхдержав, являющихся в данном случае противниками, в одном автомобиле, является крайне редким событием", — пишет издание. Итальянская газета La Repubblica указала, что внешне встреча Путина и Трампа напоминала встречу старых друзей.

Cadillac One президента США Дональда Трампа

СМИ вспоминают другие случаи, когда иностранные лидеры садились в лимузин к Дональду Трампу — это было во время его первого президентского срока (2017-2021). Как указывает американская газета The Hill, это было в 2017 году. Один раз Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон вместе доехали до Елисейского дворца в Париже на лимузине Cadillac One — его также называют The Beast ("Зверь"). В другой — бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ проехал вместе с Трампом во время визита в штат Флорида.

