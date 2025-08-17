Би-би-си: Стармер пока не планирует ехать с Зеленским на встречу с Трампом

Вопрос европейского участия во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон может стать одной из тем обсуждения во время переговоров лидеров "коалиции желающих"

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока не планирует присоединяться к Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон, запланированного на 18 августа. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Как ранее информировала газета The New York Times, европейские лидеры были приглашены для участия во встрече в Белом доме президента США Дональда Трампа и Зеленского.

Вопрос европейского участия во время визита Зеленского в Вашингтон может стать одной из тем обсуждения во время переговоров лидеров так называемой коалиции желающих. Встреча под руководством Великобритании, Франции и Германии должна пройти во второй половине дня 17 августа, после чего ожидается публикация заявления для прессы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже сообщила, что планирует отправиться в Вашингтон вместе с Зеленским и "европейскими лидерами". Кто это будет, она не уточнила. В свою очередь, кабмин ФРГ сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в США для участия во встрече Трампа с Зеленским.

Ранее Трамп заявил, что в случае успешного исхода переговоров с Зеленским 18 августа в Вашингтоне будет запланирована новая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер не уточнил, будет ли такая встреча трехсторонней. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.