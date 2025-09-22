Генсек ООН назвал текущую ситуацию "невыносимой" и "ухудшающейся с каждым часом"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что государственность для палестинского народа является его правом, а не наградой, и ее отрицание станет "подарком для экстремистов во всем мире".

"Давайте внесем ясность: государственность для палестинцев - это право, а не награда", - сказал Гутерриш на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию вопроса о Палестине.

"А отрицание государственности станет подарком для экстремистов во всем мире. Без двух государств не будет мира на Ближнем Востоке, и радикализм будет распространяться по всему миру", - добавил он.

Генсек ООН назвал текущую ситуацию "невыносимой" и "ухудшающейся с каждым часом", подчеркнув, что единственный выход - это решение о создании двух государств. Он вновь призвал к созданию независимого, суверенного и демократического Государства Палестина в границах до 1967 года со столицей в Иерусалиме для обоих государств.

Гутерриш также в очередной раз призвал к "немедленному и постоянному прекращению огня", немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников и полному гуманитарному доступу. Он подчеркнул, что ничто не может оправдать "коллективное наказание палестинского народа или любую форму этнической чистки".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании Парижем государственности Палестины. На конференции позднее о признании Государства Палестины, как ожидается, также объявят Бельгия, Андорра, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. Накануне это сделали Австралия, Канада, Великобритания и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов. На данный момент Палестину считают независимым государством уже 152 из 193 стран - членов ООН.

