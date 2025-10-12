Трамп выступит в парламенте Израиля 13 октября

Президент США также встретится с семьями заложников радикального палестинского движения ХАМАС

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступит 13 октября в Кнессете (израильском парламенте), а также примет участие в церемонии в Шарм-эш-Шейхе в Египте по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Это следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного пресс-службой Белого дома.

Трамп прибудет в Израиль утром 13 октября. Позднее он встретится с семьями заложников радикального палестинского движения ХАМАС и выступит в Кнессете. Каких-либо подробностей относительно этого не приводится. Канцелярия президента еврейского государства Ицхака Герцога 9 октября первой сообщила, что ожидается визит Трампа в Израиль. В тот же день Трамп заявил, что готов выступить в Кнессете.

Американский лидер в 13:45 мск прибудет в Шарм-эш-Шейх, где примет участие в упомянутой церемонии. Вскоре после этого он вылетит в США. Трамп 10 октября заявил, что проведет в Египте встречи с лидерами многих государств.

Ранее канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что на "Саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве приглашены лидеры более чем 20 стран. Полного списка участников пока не приводится.

Израильские военные 10 октября объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск и что войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации". Они указали, что с этого момента начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых движением ХАМАС и его союзниками в секторе.

В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.