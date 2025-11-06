Трамп утверждает, что Индия "в основном" прекратила закупать нефть у России

Президент США сообщил, что его переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди по торговым вопросам идут "отлично"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия "в основном" прекратила приобретение российской нефти.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер заявил, что его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по торговым вопросам идут "отлично". "[Индийские компании] в основном прекратили покупать нефть у России", - считает Трамп. "Он [Нарендра Моди] мой друг. Хочет, чтобы я туда приехал", - сказал Трамп, пообещав, что нанесет визит в Индию. На уточняющий вопрос о том, произойдет ли это в 2026 году, он ответил: "Возможно, да".

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой после начала украинского конфликта в 2022 году, и сейчас такой импорт из РФ составляет около трети зарубежных поставок сырой нефти в республику. В МИД страны ранее сообщали, что в сфере импорта энергоносителей Индия ориентируется на интересы потребителей.

6 августа США ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Как 15 октября заявил Трамп, Моди уведомил его лично о готовности Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. МИД Индии после этого не подтвердил информацию о контактах за указанные сутки между Моди и Трампом. После этого американский лидер еще несколько раз повторял аналогичные заявления. Он также выражал мнение, что Индия практически полностью прекратит закупать нефть из России к концу 2025 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва в вопросе о закупках российской нефти Индией опирается на заявления, сделанные Нью-Дели. В республике неоднократно отмечали, что страна в сфере импорта энергоносителей ориентируется прежде всего на интересы своих потребителей и обеспечение энергетической безопасности.