WP: США предложили создать демилитаризованную зону на Украине

Планируемая зона может пролегать вдоль всей будущей "линии прекращения огня", а за ней будет широкая область, где запрещено использование "тяжелого вооружения, отмечает газета

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. США предложили создание демилитаризованной зоны в качестве варианта урегулирования вопроса о границах на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их данным, ожидается, что планируемая демилитаризованная зона может пролегать вдоль всей будущей "линии прекращения огня", а за ней будет широкая область, где запрещено использование "тяжелого вооружения". Согласно сведениям WP, именно такой вариант Вашингтон изложил в направленных Киеву трех документах мирного плана. Собеседники газеты подчеркнули, что план создания такой тщательно контролируемой зоны схож с уже существующей "корейской моделью".

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.

Владимир Зеленский 8 декабря заявил, что на следующий день вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден".