Конгрессвумен Луна: конфликт на Украине может быть прекращен в обозримом будущем

Американский законодатель указала, что со своей стороны также прилагает усилия по разрешению украинского кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто уже в обозримом будущем. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида).

"Совершенно точно", - сказала она в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.

Американский законодатель указала, что со своей стороны также прилагает усилия по разрешению украинского кризиса, и напомнила о прошедших осенью переговорах со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. "Можно наблюдать не просто сотрудничество, но и совместные усилия по сближению позиций сторон, выяснению необходимых им гарантий", - добавила она.

28 декабря президент США Дональд Трамп не исключил достижения договоренности по урегулированию конфликта на Украине уже через несколько недель.

Встреча Луны и Дмитриева состоялась 25 октября в Майами (штат Флорида). По итогам переговоров Луна подчеркнула, что у России и США нет причин быть врагами. Она также приветствовала возможность диалога между американскими и российскими законодателями. При этом Луна не исключила своего визита в Россию в составе делегации членов Конгресса.