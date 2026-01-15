Орбан: судьбу Гренландии должны обсуждать премьер Дании и Трамп

Премьер-министр Венгрии считает, что в этот вопрос не должны вмешиваться другие страны

БУДАПЕШТ, 15 января. /ТАСС/. Судьба Гренландии должна обсуждаться на переговорах премьер-министра Дании Метте Фредериксен и президента США Дональда Трампа без вмешательства других стран, считает глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Он согласился с мнением президента Польши Кароля Навроцкого, который заявил, что "обсуждение вопроса о Гренландии в первую очередь должно оставаться делом премьер-министра Дании и президента Дональда Трампа". "Правильно сказано. Хорошая мысль", - написал Орбан в Х, комментируя слова Навроцкого.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Дании, в состав которой на правах автономной территории входит Гренландия. В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила глубокую обеспокоенность в связи с претензиями США на эту территорию. По ее словам, европейские страны обсуждают, реальна ли угроза Гренландии со стороны Соединенных Штатов и как следует на нее отвечать.

Трамп неоднократно говорил о желании присоединить Гренландию к США и еще во время своего первого президентского срока предлагал купить этот остров. В 2025 году он выразил уверенность, что его можно аннексировать, а 4 января 2026 года заявил, что Соединенным Штатам нужен контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. После этого Белый дом поставил под сомнение право Дании контролировать эту территорию и объявил, что она должна стать частью США.

14 января в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. По завершении консультаций Расмуссен сообщил, что Дании не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. Стороны условились создать рабочую группу, чтобы изучить возможность достижения компромисса по вопросу о будущем острова.