Нотр-Дам накроют чехлом? Парижане испугались отравления свинцом

Пламя, уничтожившее 15 апреля шпиль собора Парижской Богоматери, повлияло на экологическую обстановку в центре города. Исследование состава воздуха на острове Сите выявило повышенную концентрацию свинца. По просьбе экологических организаций 13 августа мэрия перекрыла дорогу на мост, соединяющий остров с остальной частью города, и блокировала несколько улиц. Тем временем французские профсоюзы призвали накрыть собор гигантским чехлом, чтобы свести риск заражения окрестностей к нулю. Дышим пылью "После того как в огне расплавилось по меньшей мере 300 тонн свинца со шпиля Нотр-Дама и с его крыши, собор превратился в загрязненное место. Он наполнен токсичными отходами", – говорится в заявлении для прессы экологической ассоциации Robin des Вois. "Зеленые" активисты предупреждают о последствиях, которые рискуют наступить, если не принять срочных мер. "Дожди, ветры, громы могут способствовать распространению частиц свинца в почвах и развеиванию токсичной пыли. <…> Несколько месяцев и даже лет люди внутри периметра загрязнения станут вдыхать свинцовую пыль, даже не подозревая, что делают", — пугают экологи.

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Медицинские службы провели обследование детей, постоянно проживающих поблизости от Нотр-Дама. У одного из несовершеннолетних обнаружили риск отравления свинцом, а в организме еще 16 концентрация тяжелых металлов оказалась близка к критической отметке. Robin des Bois призвал всех строителей, занятых восстановительными работами в Нотр-Даме, сдать анализы крови. "Клинические признаки отравления не дают знать о себе сразу. Этот недуг прогрессирует украдкой", — предупреждают экологи. 25 июля мэрия Парижа приостановила реконструкцию собора, чтобы сосредоточиться на очистке территории. На остров Сите и его окрестности направили санационные команды. Одетые в защитные костюмы рабочие приступили к устранению свинца из почвы. В ходу две основных техники: укладка абсорбирующего металл геля, который впоследствии удаляют, и очистка территории водой, содержащей специализированные химические реактивы. Призрак гигантского чехла Согласно данным полиции, наибольшему загрязнению подверглась крыша знаменитого собора. Содержание тяжелых металлов в этой части здания превышает допустимые показатели в 30–60 раз. Сейчас вредоносные частицы пребывают в покое. Однако есть опасение, что при возобновлении восстановительных работ пыль встряхнут и она развеется за пределами храма.

Представители французского профсоюза CGT (Всеобщая конфедерация труда) и еще нескольких профобъединений призвали к кардинальному решению проблемы: возвести над Нотр-Дамом гигантский купол или колпак, который изолировал бы строение от окружающего мира.

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Некоторые ученые придерживаются того же мнения. "Можно представить себе, как каждый раз, когда поднимается сильный ветер, вся пыль, скопившаяся на камнях, рассеивается по Парижу", — рисует удручающую картину исследователь проблем здравоохранения Анни Тебо-Мони. Она тоже выступает за сооружение гигантского чехла, который защитил бы город от негативного воздействия. В мэрии Парижа это предложение считают невыполнимым. "С теоретической точки зрения мы не против, — заявил вице-мэр Парижа Эмманюэль Григуар. — Но есть проблема, как это сделать. Соорудить гигантский купол вокруг Нотр-Дама, чтобы создать зону отчуждения и избежать развеивания пыли, — это решение неимоверно трудное в части технической реализации". В муниципалитете Парижа не готовы браться за эту работу еще и потому, что восстанавливать Нотр-Дам уже взялись центральные власти. Именно они определяют и сроки, и бюджет восстановительных работ. Из огня да в полымя В споры вокруг Нотр-Дама внесла коррективы жаркая погода. В июле жители Парижа пережили температурный рекорд: столбик термометра поднимался до отметки 42 градуса. Строители, занятые восстановлением собора, забеспокоились, не приведет ли аномальная жара к обрушению части построек. Как выяснилось, вода осела в каменной кладке еще при тушении пожара и в критической ситуации может снизить ее крепость.

В середине августа стало известно, что несколько камней из здания собора действительно обрушились. Министерство культуры призвало к срочному возвращению строителей в собор, чтобы помешать дальнейшей эрозии. В мэрии Парижа ответили согласием: с 19 августа восстановительные работы планируют возобновить, при этом продолжится и операция по очистке от свинца. Не исключено, что ее распространят и на другие улицы. Сколько остается ждать В марте 2020 года парижане будут выбирать мэра. Драматическую историю Нотр-Дама охотно используют кандидаты, выступающие против президента Эмманюэля Макрона и выдвинутого его партией претендента на кресло градоначальника — Бенжамена Гриво. Тем более что поводы для критики находятся. В апреле глава государства дал обещание восстановить собор в течение пяти лет. Многим эти сроки кажутся нереалистичными и даже популистскими.

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