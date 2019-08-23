Эксперт: советники убедят Трампа в нецелесообразности идеи возврата к G8 перед выборами

ВАШИНГТОН, 24 августа. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Политические советники американского президента Дональда Трампа убедят его в том, что в преддверии президентских выборов в США в 2020 году нецелесообразно идти на восстановление формата Группы восьми (G8) с участием России. Против такой идеи Трампа выступят и его администрация, и Конгресс, и СМИ. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС бывший ответственный сотрудник Госдепартамента США Стивен Сестанович, который в настоящее время является старшим научным сотрудником американского неправительственного Совета по международным отношениям.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что выступает за возвращение к формату G8, это, по его мнению, позволило бы вести прямой диалог с Москвой. При этом телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщала, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу и сошлись во мнении, что целесообразным было бы участие России в следующем саммите клуба, который пройдет в США в 2020 году.

"Поверьте мне, политические советники президента убедят [его], что было бы глупо делать это в год выборов. Позирование перед фотокамерами с [президентом РФ Владимиром] Путиным было бы безрассудно для Трампа [как] кандидата [на президентских выборах]", - считает Сестанович. Ранее он занимал должность специального советника госсекретаря США по делам новых независимых государств, а также работал в Совете национальной безопасности Белого дома.

По мнению эксперта, идея возвращения к G8 столкнется с сопротивлением не только среди членов "семерки" (G7), американского Конгресса, СМИ и представителей Демократической партии, но даже внутри американской администрации. "То, что Трамп сказал о возвращении России, определенно не означает, что это произойдет. Будет решительное несогласие среди остальных [членов] G7. Сопротивление внутри его собственной администрации также будет чрезвычайно сильным, не говоря уже о противодействии со стороны Конгресса [США], СМИ и демократов", - подчеркнул Сестанович.

Он также добавил, что в настоящий момент сложно судить, поднимет ли американский лидер вопрос присоединения России к G7 на предстоящем саммите "семерки", который пройдет во французском Биаррице 24-26 августа. "Что касается встречи в эти выходные, то я сомневаюсь, что кто-то может сказать вам, как президент собирается действовать. Возможно, вы знаете, что он немного непредсказуем?" - с юмором отметил Сестанович.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года из-за событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".

Реакция "семерки" и России

В странах "семерки" идею возвращения к формату G8 встретили по-разному. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что доводы в ее пользу "еще только предстоит найти". Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт в среду заявил, что правительство Германии приняло к сведению заявление Трампа, но считает, что обсуждение вопроса о присоединении России к G7 можно начать только после того, когда будет видна перспектива устранения причин возвращения к формату "семерки". По мнению главы канадского МИДа Христи Фриланд, для восстановления G8 Россия должна "оставить Крым и закончить войну в Донбассе".

При этом заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано рассказал ранее ТАСС, что разделяет идею о приглашении РФ на саммит "семерки".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 августа журналистам, что возвращение к G8 для России не является самоцелью, а многие вопросы эффективнее решать в формате G20. Вместе с тем он напомнил, что Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.