Украинские аграрии у здания Рады требуют от власти отказаться от идеи продажи земли

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Аграрии со всех регионов Украины собрались у стен парламента в Киеве с требованиями к власти не снимать мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. По данным телеканала "112 Украина", у здания Верховной рады собрались около тысячи аграриев и люди продолжают прибывать.

Протестующие держат плакаты с лозунгами "Нет продаже земли", "Не продавай родину", "Нет продаже земли иностранцам". Не все присутствующие на митинге выступают против продажи сельскохозяйственной земли, некоторые аграрии настаивают исключительно против предоставления права иностранцам покупать украинскую землю. В 15:00 аграрии планируют провести брифинг, где намерены разъяснить свою позицию, а также пообщаться с депутатами Рады. После этого они намерены пойти к зданию правительства Украины, где будут требовать встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу. Узаконить оборот земли в рыночных условиях от Украины требуют Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). 20 сентября министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект закона, который предусматривает снятие запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. После запуска рынка земли приобретать право собственности на сельскохозяйственные земельные участки смогут граждане Украины, украинские юридические лица, а также территориальные общины и государство. Изначально Зеленский обещал, что покупать землю смогут исключительно граждане Украины, однако потом стало понятно, что землю смогут приобретать и украинские компании, среди собственников которых могут быть иностранцы.

1 октября Зеленский назначил Романа Лещенко внештатным уполномоченным главы государства по земельным вопросам.

В разных регионах Украины в связи с новым подходом власти к вопросу земли аграрии вышли на акции протеста, а партия "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, потребовала от президента провести по данному вопросу референдум.