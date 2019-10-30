Европейский друг России? Владимир Путин встретится с премьером Венгрии

Президент России Владимир Путин 30 октября проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. В возможной повестке переговоров — сотрудничество в энергетической сфере, строительство АЭС "Пакш-2", защита христианских меньшинств на Ближнем Востоке и совместный выход на рынок Египта. Оба лидера едва ли смогут обойти своим вниманием Украину: отношения с ней у двух стран складываются не лучшим образом. На фоне экономического сближения Венгрия выступает с критикой антироссийских санкций. Однако сам Будапешт ввел их и пользоваться правом вето, чтобы прекратить действие рестрикций, не спешит. Режичоккентеш

Энергетические проекты — основное содержание российско-венгерского диалога. После прихода в 2010 году к власти партии ФИДЕС, которую возглавляет Виктор Орбан, Будапешт делает ставку на снижение коммунальных платежей. Эта программа, известная как "режичоккентеш" ("сокращение накладных расходов"), — один из секретов политического долголетия премьера-министра. Чтобы продолжить осуществлять ее, Орбану нужна помощь Москвы. "Режичоккентеш был бы невозможен без России", — заявил венгерский лидер в 2017 году. В планы Орбана наша страна включена двояко: как поставщик ресурсов и как инвестор в высокотехнологический энергетический сектор. В 2014 году Росатом заключил контракт с Венгрией по строительству АЭС "Пакш-2" на общую стоимость €12,5 млрд. В 2019 году одобрили технический проект сооружения. Тогда же Москва и Будапешт договорились о поставках газа через трубопровод "Турецкий поток", идущий в обход территории Украины. Для Москвы ценна лояльность Будапешта в этом деликатном вопросе. Российское голубое топливо поступит на венгерский рынок независимо от позиции Киева, переговоры с которым о транзите рискуют затянуться. В октябре 2019 года, анонсируя будущие переговоры, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обозначил еще несколько областей сотрудничества, никак не связанных с сырьевым бизнесом. В их числе — тяжелое машиностроение (российско-венгерский консорциум выиграл конкурс на поставку 1300 железнодорожных вагонов в Египет на рекордную для Будапешта сумму в миллиард евро), спорт и гуманитарные проекты на Ближнем Востоке: помощь христианским меньшинствам Арабского мира. Представители религиозных общин, гонимых у себя на родине, уже прибыли в Будапешт, чтобы присоединиться к переговорам Путина и Орбана. Шаг вперед, два назад Помимо экономической стороны у визита российского лидера в Будапешт есть и наглядный политический смысл. В 2017 и 2018 годах глава России и премьер Венгрии встречались четырежды, и наступающая встреча будет за три года пятой. Столь тесное взаимодействие с Кремлем помогает Виктору Орбану показать, что у его страны есть заинтересованный партнер на востоке. Потребность в такой демонстрации имеется: с 2010 года в ЕС обвиняют Будапешт в отступлении от европейских ценностей. В сентябре 2018 года Брюссель перешел от слов к делу: против Венгрии запустили юридическую процедуру по статье 7 Лиссабонского договора. При самом худшем развитии событий это может привести к лишению голоса на совете ЕС.

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