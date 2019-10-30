Европейский друг России? Владимир Путин встретится с премьером Венгрии

Президент России Владимир Путин 30 октября проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. В возможной повестке переговоров — сотрудничество в энергетической сфере, строительство АЭС "Пакш-2", защита христианских меньшинств на Ближнем Востоке и совместный выход на рынок Египта. Оба лидера едва ли смогут обойти своим вниманием Украину: отношения с ней у двух стран складываются не лучшим образом. На фоне экономического сближения Венгрия выступает с критикой антироссийских санкций. Однако сам Будапешт ввел их и пользоваться правом вето, чтобы прекратить действие рестрикций, не спешит.
Режичоккентеш
Энергетические проекты — основное содержание российско-венгерского диалога. После прихода в 2010 году к власти партии ФИДЕС, которую возглавляет Виктор Орбан, Будапешт делает ставку на снижение коммунальных платежей. Эта программа, известная как "режичоккентеш" ("сокращение накладных расходов"), — один из секретов политического долголетия премьера-министра. Чтобы продолжить осуществлять ее, Орбану нужна помощь Москвы. "Режичоккентеш был бы невозможен без России", — заявил венгерский лидер в 2017 году. В планы Орбана наша страна включена двояко: как поставщик ресурсов и как инвестор в высокотехнологический энергетический сектор. В 2014 году Росатом заключил контракт с Венгрией по строительству АЭС "Пакш-2" на общую стоимость €12,5 млрд. В 2019 году одобрили технический проект сооружения. Тогда же Москва и Будапешт договорились о поставках газа через трубопровод "Турецкий поток", идущий в обход территории Украины. Для Москвы ценна лояльность Будапешта в этом деликатном вопросе. Российское голубое топливо поступит на венгерский рынок независимо от позиции Киева, переговоры с которым о транзите рискуют затянуться.
В октябре 2019 года, анонсируя будущие переговоры, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обозначил еще несколько областей сотрудничества, никак не связанных с сырьевым бизнесом. В их числе — тяжелое машиностроение (российско-венгерский консорциум выиграл конкурс на поставку 1300 железнодорожных вагонов в Египет на рекордную для Будапешта сумму в миллиард евро), спорт и гуманитарные проекты на Ближнем Востоке: помощь христианским меньшинствам Арабского мира. Представители религиозных общин, гонимых у себя на родине, уже прибыли в Будапешт, чтобы присоединиться к переговорам Путина и Орбана.
Шаг вперед, два назад
Помимо экономической стороны у визита российского лидера в Будапешт есть и наглядный политический смысл. В 2017 и 2018 годах глава России и премьер Венгрии встречались четырежды, и наступающая встреча будет за три года пятой. Столь тесное взаимодействие с Кремлем помогает Виктору Орбану показать, что у его страны есть заинтересованный партнер на востоке. Потребность в такой демонстрации имеется: с 2010 года в ЕС обвиняют Будапешт в отступлении от европейских ценностей. В сентябре 2018 года Брюссель перешел от слов к делу: против Венгрии запустили юридическую процедуру по статье 7 Лиссабонского договора. При самом худшем развитии событий это может привести к лишению голоса на совете ЕС.
Вероятность того, что разбирательство против Венгрии доведут до конца, невелика, однако Орбану приходится защищаться: давать объяснения по своему делу. В сентябре 2019 года венгров вызвали на встречу министров ЕС, специально посвященную процедуре по статье 7. В не слишком комфортных условиях Будапешту нужна внешнеполитическая альтернатива. Москва готова ее предоставить, тем более что сама заинтересована в европейских сторонниках, способных выступить против антироссийских санкций. К тому же продление этих рестрикций не обеспечено заранее, а заново утверждается раз в полгода на саммитах ЕС. Результат зависит в том числе и от Венгрии. Позиция Будапешта в этом вопросе далека от прямолинейности. Еще в 2014 году Виктор Орбан назвал введение торговых ограничений "выстрелом себе в ногу" и с тех пор многократно призывал к их отмене. Однако пользоваться своим правом вето Венгрия не спешит. Такое решение "сродни применению ядерного оружия: хорошо располагать им, но не пускать в ход. И если страна с численностью населения в 10 млн налагает вето, то это должно быть по причинам более важным, чем антироссийские санкции", откровенно заявил Орбан в 2015 году.
Украинская головоломка
В 2014 году Будапешт выступил на стороне Киева в вопросе о возвращении Крыма России. Однако с тех пор отношения послемайданных властей с Венгрией всерьез испортились. В 2017 году Верховная рада одобрила националистический закон об образовании, по которому школьное обучение на языках меньшинств, включая венгерский, подверглось серьезным ограничениям. Возмущенный Будапешт пообещал ответные меры. Политический армрестлинг продолжается до сих пор: Венгрия добилась осуждения закона об образовании Венецианской комиссией при Совете Европы и продолжает блокировать встречи комиссии Украина — НАТО. Для России раздражение Будапешта — возможность сформировать тактический альянс, тем более что закон об образовании задевает интересы этнических русских. Как утверждает The Washington Post, неформальный блок России и Венгрии по украинскому вопросу якобы уже существует: согласно утечкам из Белого дома, негативный образ киевских властей в глазах президента США Дональда Трампа — результат общения с российскими и венгерскими политиками.
Однако на официальном уровне Будапешт соблюдает осторожность. В 2018 году, когда украинские моряки совершил провокацию в Керченском проливе, Виктор Орбан встал на их сторону.
Возможно, разгадка двойственной венгерской позиции — в стремлении Орбана придать своей стране нейтральный статус, подобный тому, которым располагает ее соседка — Австрия. Именно этот аргумент охотно использует Будапешт, когда нажим на него оказывает Вашингтон. В начале 2019 года Будапешт отказался внять доводам США и снизить темпы сотрудничества с их противниками — Россией и Китаем, сославшись на пример других стран Восточной и Центральной Европы. Госсекретарь США Майкл Помпео посетовал на слишком тесные российско-венгерские отношения и предостерег Будапешт от попыток Москвы "вбить клин между странами НАТО". Однако это замечание осталось без устраивающего Вашингтон ответа.
Игорь Гашков