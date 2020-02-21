Экономика Германии готовится к трудным временам. Что это значит для остальных?

Десятилетие преуспеяния завершилось? После продолжительного подъема, начавшегося с 2010 года, экономика ФРГ впервые нажимает на тормоз. В последней четверти прошлого года рост ВВП в стране — доноре Европейского союза замер на критической отметке 0,0%. Впереди, как считают эксперты, рецессия: последовательное падение внутреннего продукта на протяжении как минимум половины года, вызванное торговыми войнами, Brexit и усиленное недавней вспышкой пневмонии нового типа в Китае. Под влиянием Германии трудности испытывают и другие страны, продающие в ФРГ свои товары или много покупающие у нее. Вниз по берлинской мостовой

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Огромная машина немецкой экономики и останавливается медленно. Первые признаки трудных времен стали заметны еще в 2017 году, когда президент США Дональд Трамп пригрозил Германии драконовскими пошлинами на экспорт автомобилей. В 2018-м Вашингтон перешел от слов к делу и ввел против Германии тарифы на сталь и алюминий. Тогда же разразилась торговая война между США и Китаем. ФРГ оказалась среди пострадавших. Сотни тысяч немецких автомобилей ежегодно покупают в КНР, и обозначившиеся трудности китайской экономики стали по касательной задевать немецкую. В 2019 году опасность рецессии в ФРГ зафиксировали уже официальные источники. Согласно им, во II квартале прошлого года ВВП Германии снизился на 0,1% а в III... столь же символически вырос на 0,1%. Едва в Берлине избежали рецессии, как снова оказались у опасной черты. При нулевом (0,0%) росте в конце ушедшего года окончательного ухода в минус эксперты дожидаются со дня на день. Причиной постигших Германию трудностей называют критические особенности ее экспортно ориентированной модели. Пренебрегая внутренним рынком, компании ФРГ сосредотачивают свои усилия на вывозе товаров за границу. В особенности это касается автопрома — индустрии, успехи которой в Берлине считают своим знаком качества. В условиях разразившихся торговых войн ставка на внешние рынки больше не окупается. Введение тарифов, развитие импортозамещения ставят под сомнение незыблемые в прошлом доходы немецких производителей. Неутешительным итогом становится падение промышленного производства: в 2019 году в Германии оно составило 7% . Не вывезем, а доедим В экономике альтернативой экспорту считается развитие внутреннего спроса. Если немецкие автомобили в прежних количествах не покупают за рубежом, их могли бы приобретать в самой ФРГ. Но чтобы немцы тратили больше, от государства потребуются крупные внутренние инвестиции. На это в правительстве Ангелы Меркель пойти не согласны: Германия при ее правлении взяла на себя обязательство — обходиться только собственными силами и ни при каких обстоятельствах не делать долгов. Этот принцип строгой бюджетной дисциплины даже внесли в конституцию — он получил название "черного нуля". Однако без займов за рубежом наводнить экономику деньгами не выйдет, а значит, не получится и стимулировать внутренний спрос.

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Другая проблема немецкой экономики — этическая. Чтобы покупать больше своих автомобилей, немцам нужно быть уверенными, что такое решение… морально оправданно. Пока набирают силу страхи перед глобальным потеплением, число тех, кто готов приобрести новую машину, не будет расти. Автопроизводители отвечают на этот вызов поиском "экологичных" решений: переориентацией на электрокары и разработкой новых автомобилей "на батареях". Однако инновации заставляют себя ждать. В 2019 году лидер ЕС по производству шин немецкая компания Continental AG объявила, что в ближайшие пять лет на технологические прорывы надеяться не стоит. Автомобили по-прежнему будут загрязнять окружающую среду, вызывая противоречивые чувства у потенциальных покупателей. И значит продавать их в ФРГ больше, скорее всего, не удастся. Вирус проникает в экономику Германии В 2019 году правительство Германии охотно выбирало выжидательную тактику. Берлин надеялся, что его проблемы вот-вот смягчит благоприятная внешнеполитическая конъюнктура. В течение всего года Вашингтон и Пекин обсуждали возможное торговое перемирие. Отказ первой и второй экономик мира (обе — крупнейшие торговые партнеры Германии) от санкционной войны существенно улучшил бы положение ФРГ. В январе 2020 года первую часть своей сделки США и КНР действительно заключили. Однако испытать на себе ее позитивные последствия ФРГ не успела. Разразившаяся в Китае эпидемия свела потенциальные выгоды на нет. И даже еще более увеличила вероятность наступления рецессии в скором будущем.

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Связь немецкой и китайской экономик двоякая: ФРГ не только продает товары в Поднебесную, но ее компании и производят их на местных заводах. Вспышка эпидемии привела к временному закрытию десятков иностранных фабрик. Среди пострадавших такие индустриальные гиганты, как Volkswagen и Daimler. Для немецкой экономики внутрикитайские проблемы приобретают драматический оборот, поскольку от исправной работы китайских заводов зависит поставка ключевых деталей для авто. "Я каждый день звоню в Китай", — рассказал журналистам председатель правления Daimler Ола Каллениус. На этом фоне ожидается и падение немецкого автомобильного экспорта в Поднебесную. Один только Daimler в 2019 году поставил в КНР 700 тысяч автомобилей — в два раза больше, чем в США. Если трудности китайской экономики продолжатся, обеспечить платежеспособный спрос на прежнем уровне ей будет трудно. Биржевой медведь, чахнущий дракон Подобно тому как Германия соединена технологическими цепочками с Китаем, такие же связи существуют между ней и соседними государствами ЕС. Падение немецкого промышленного производства и возможная рецессия оказывают воздействие на государства Западной Европы, откуда немецкий автопром также получает сборочные детали. Снижение немецких продаж создает условия для того, чтобы кризис перекинулся на соседние страны. Первые признаки такого развития событий уже налицо. В последнем квартале 2019 года сокращалась итальянская экономика, что эксперты объясняют негативными новостями из ФРГ. Падение промышленных показателей фиксируют и другие страны ЕС: минус 2,8% в декабре во Франции, минус 1,4% в Испании, минус 1,7% в Нидерландах. При таких обстоятельствах глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало призвал Германию все-таки приступить к перепрофилированию своей экономики на внутренний спрос. Однако пока правительство Ангелы Меркель у власти (ее мандат истекает в 2021 году), структурные перемены вряд ли возможны. Берлин продолжает ожидать более благоприятной конъюнктуры. Речь идет "не о кризисе, а только о менее интенсивном росте", — пробует успокоить рынки министр финансов ФРГ Олаф Шольц.