"Единение народа при какой бы то ни было угрозе". Главные заявления Путина о пандемии

О единении и эффективности

Глава государства считает, что Россия встретила проблему пандемии достойно. По его словам, падение ВВП в России составляет 3,6% — меньше всех ведущих стран Европы и США. "На что я хотел бы обратить внимание и за что хотел бы поблагодарить граждан страны: вот в этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности — единение народа при какой бы то ни было угрозе", — подчеркнул Путин.

По мнению президента, российская медицина в условиях пандемии оказалась эффективнее, чем в других странах. "Мы сразу среагировали на границе и выиграли время, чтобы начать активную подготовку к тому моменту, когда это придет в большом количестве и масштабе к нам", — отметил Путин.

О выплатах медикам в регионах

Президент пообещал разобраться с судьбой средств, выделенных для регионов на лекарства от коронавируса и выплаты медикам. Так он ответил на обращение волонтера кол-центра, сообщившего о регионах, в которых люди продолжают лечиться за свои деньги, а медики так и не получили надбавки за работу.

После этого Минздрав сообщил, что держит ситуацию по выплатам на контроле. В частности, средства медикам Свердловской области выплатят в ближайшее время. Следователи начали проверять ситуацию в Нижнем Новгороде и городе Кола Мурманской области.

О вакцине

Путин заявил, что еще не сделал прививку от коронавируса. "Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", — сказал он.

Путин также считает возможным обсудить введение международных сертификатов для граждан, получивших прививку.

По его словам, уровень защиты, который дает российская вакцина, достигает 97%. Он также уверен в хорошем результате сотрудничества по вакцине с AstraZeneca. "Наши коллеги иностранные, слава богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству там, где что-то у них не получается", — отметил он.

Об открытии границ

"Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты" — так ответил Владимир Путин на вопрос об открытии границ.

О преодолении проблем в экономике

Путин рассчитывает, что в ближайшие полгода ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону. Проблемы в российской экономике из-за пандемии, по разным подсчетам, должны быть преодолены в конце 2021 года — первом квартале 2022 года. "Более того, в следующем году мы рассчитываем уже выйти на позитивные тенденции по ВВП страны", — сказал он.

Президент также считает, что принятые в период локдауна меры смогли поддержать наиболее пострадавшие отрасли экономики. Он подчеркнул, что на поддержку граждан, промышленности и борьбу с пандемией было направлено 4,6 трлн рублей — "для нас это беспрецедентные деньги".

Путин также заявил, что власти РФ подумают о дополнительной поддержке самозанятых.

О поиске виновных

По словам президента, подтверждений вины какой-либо страны в распространении коронавируса нет. Путин считает, что нужно не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемой, и это было бы правильным направлением международного сотрудничества. "Надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжелых условиях, снять хотя бы различного рода торговые ограничения, санкции в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления последствий пандемии. Снять ограничения на поставку медикаментов, медицинского оборудования, подготовку врачей", — пояснил глава государства.