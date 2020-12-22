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Пандемия COVID-19

В России не обнаружены мутации из Великобритании. Главное о коронавирусе за 22 декабря

© Александр Демьянчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 906 503 случая заражения, из них новых — 28 776. За сутки умер 561 человек, за весь период — 51 912.
  • В России не обнаружены мутации коронавируса, найденные в Великобритании, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Вакцинация продолжится в период новогодних праздников, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Граждане, переболевшие коронавирусом и имеющие антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции), не подлежат вакцинации, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Москва

  • Всего зафиксировано 750 934 случая заражения, из них новых — 7237. Госпитализированы 1844 пациента.
  • Власти столицы не планируют вводить дополнительные ограничительные меры, но и послаблений действующих тоже пока не будет, заявил мэр города Сергей Собянин.
  • Посетителей московских заведений, работающих после 23:00 мск вопреки указу мэра, не штрафуют, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Мир

  • Всего зафиксировано более 77,5 млн случаев заражения, умерли более 1,7 млн человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Великобритания с 1 января, когда закончится переходный период после выхода королевства из состава Евросоюза, войдет в список третьих стран, с которыми ЕС закрыл границы в мерах борьбы с коронавирусом.
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