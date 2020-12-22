В России не обнаружены мутации из Великобритании. Главное о коронавирусе за 22 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 2 906 503 случая заражения, из них новых — 28 776. За сутки умер 561 человек, за весь период — 51 912.
- В России не обнаружены мутации коронавируса, найденные в Великобритании, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Вакцинация продолжится в период новогодних праздников, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Граждане, переболевшие коронавирусом и имеющие антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции), не подлежат вакцинации, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
Москва
- Всего зафиксировано 750 934 случая заражения, из них новых — 7237. Госпитализированы 1844 пациента.
- Власти столицы не планируют вводить дополнительные ограничительные меры, но и послаблений действующих тоже пока не будет, заявил мэр города Сергей Собянин.
- Посетителей московских заведений, работающих после 23:00 мск вопреки указу мэра, не штрафуют, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Мир
- Всего зафиксировано более 77,5 млн случаев заражения, умерли более 1,7 млн человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Великобритания с 1 января, когда закончится переходный период после выхода королевства из состава Евросоюза, войдет в список третьих стран, с которыми ЕС закрыл границы в мерах борьбы с коронавирусом.