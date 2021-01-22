Лист ожидания на вакцинацию. Главное о коронавирусе за 22 января

Россия
- Всего зафиксировано 3 677 352 случая заражения, из них новых — 21 513. За сутки умерли 580 человек, за весь период — 68 412.
- На портале госуслуг можно будет записаться в лист ожидания на вакцинацию.
- Российский фонд прямых инвестиций заключил контракт на поставку вакцины "Спутник V" в Венгрию.
Москва
- Всего зафиксировано 907 389 случаев заражения, из них новых — 3037. Госпитализированы 1097 человек.
- Вступило в силу смягчение некоторых ограничений, подробнее о них здесь.
Мир
- Всего зафиксировано более 97,4 млн случаев заражения, умерли 2 089 455 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ВОЗ не обнаружили связи между прививками Pfizer и случаями смерти пожилых пациентов.
- Число заразившихся в мире за последние семь дней впервые с конца ноября оказалось меньше, чем неделей ранее, причем сразу на 15% (подсчеты ТАСС).
- Британские власти планируют выплачивать по £500 ($685, 50,4 тыс. рублей) всем жителям Англии, чей тест на коронавирус дал положительный результат, сообщает The Times.
- Грузия с 1 февраля отменит запрет на авиасообщение, действующий с марта 2020 года.