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Пандемия COVID-19

Лист ожидания на вакцинацию. Главное о коронавирусе за 22 января

© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 677 352 случая заражения, из них новых — 21 513. За сутки умерли 580 человек, за весь период — 68 412.
  • На портале госуслуг можно будет записаться в лист ожидания на вакцинацию.
  • Российский фонд прямых инвестиций заключил контракт на поставку вакцины "Спутник V" в Венгрию.

Москва

  • Всего зафиксировано 907 389 случаев заражения, из них новых — 3037. Госпитализированы 1097 человек.
  • Вступило в силу смягчение некоторых ограничений, подробнее о них здесь.

Мир

  • Всего зафиксировано более 97,4 млн случаев заражения, умерли 2 089 455 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В ВОЗ не обнаружили связи между прививками Pfizer и случаями смерти пожилых пациентов.
  • Число заразившихся в мире за последние семь дней впервые с конца ноября оказалось меньше, чем неделей ранее, причем сразу на 15% (подсчеты ТАСС).
  • Британские власти планируют выплачивать по £500 ($685, 50,4 тыс. рублей) всем жителям Англии, чей тест на коронавирус дал положительный результат, сообщает The Times.
  • Грузия с 1 февраля отменит запрет на авиасообщение, действующий с марта 2020 года.
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