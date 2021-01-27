Московские рестораны смогут работать ночью. Главное о коронавирусе за 27 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 3 774 672 случая заражения, из них новых — 17 741 (минимум с 29 октября). За сутки умерли 594 человека, за весь период — 71 076.
- Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.
- Высокоинтенсивные спортивные тренировки после коронавируса могут привести к тяжелым поствирусным осложнениям, заявил врач-иммунолог Илья Кукин "Вечерней Москве". По его словам, к полноценным тренировкам можно вернуться через месяц после выздоровления.
Москва
- Всего зафиксировано 919 662 случая заражения, из них новых — 1837 (менее 2 тыс. заразившихся за сутки выявлено впервые с 26 сентября). Госпитализированы 1036 человек.
- Заведения столицы теперь смогут обслуживать посетителей и в ночное время, а работодатели больше не обязаны оставлять на удаленке 30% сотрудников, хотя такая рекомендация сохраняется. Подробнее о смягчении ограничений читайте здесь.
- В ночных заведениях усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер.
- В столице сейчас почти двойной запас больничных коек для пациентов с коронавирусом, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 100,2 млн случаев заражения, умерли 2 157 349 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ сообщила о рекордных 95 тыс. умерших из-за коронавируса в мире за неделю.