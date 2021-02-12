В Удмуртии все же будут носить маски. Главное о коронавирусе за 12 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 042 837 случаев заражения, из них новых — 15 089. За сутки умерли 507 человек, за весь период — 79 194.
- Власти Удмуртии сохранили обязательный масочный режим в общественных местах. Ранее сообщалось, что с 12 февраля он будет носить рекомендательный характер.
- Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которая заразилась в конце декабря, выписали из больницы. Она чувствует себя хорошо.
- Состав "Cпутника V" для детей не изменится, однако дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Около трети пациентов, переболевших в тяжелой форме, впоследствии страдают посттравматическим стрессовым расстройством, сообщила старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Инга Короткова.
- Потливость, быстрая утомляемость, сложности с концентрацией могут быть симптомами постковидного синдрома, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ Игорь Никитин. Также у пациентов может быть выраженная депрессия, сохранения одышки, снижение толерантности к физическим нагрузкам.
Москва
- Всего зафиксировано 952 656 случаев заражения, из них новых — 2139. Госпитализированы 762 человека.
Мир
- Всего зафиксировано более 107,7 млн случаев заражения, умерли 2 368 527 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- "Спутник V" зарегистрирован в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах (государство в Карибском бассейне).
- Число заразившихся в мире за последние семь дней впервые с середины октября оказалось меньше 3 млн (подсчеты ТАСС).