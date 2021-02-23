Минимум заболевших в России с 8 октября. Главное о коронавирусе за 23 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 189 153 случаев заражения, из них новых — 11 823 (минимум с 8 октября). За сутки умерли 417 человек, за весь период — 84 047.
- Главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков считает, что рост заболеваемости COVID-19 в России начнется в середине апреля, возможно распространение британского штамма инфекции. Это может произойти в случае несоблюдения россиянами рекомендаций по борьбе с коронавирусом.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье во вторник поднялся до 1,21 — максимума с 11 октября.
Москва
- Всего зафиксировано 970 755 случаев заражения, из них новых — 1 198 (данные Оперштаба Москвы). Это минимум с 24 сентября.
Мир
- Всего зафиксировано более 111,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Мексика получила первую партию вакцины "Спутник V". Прививочная кампания для пожилых людей начнется в столичных округах Истакалько, Тлауак и Сочимилько 24 февраля.
- Вакцина "Спутник V" официально прошла процедуру регистрации в Киргизии. Республика направила в РФ заявку на получение 500 тыс. доз.
- В Иране сообщили, что рассчитывают производить более 40 млн вакцин "Спутник V".
- "Спутник V" зарегистрирована в Гайане, это 33-е государство в мире, в котором одобрено применение российской вакцины.
- Карагандинский фармацевтический комплекс начал поставку в регионы Казахстана вакцины от коронавируса "Спутник V" собственного производства.
- Итальянский мотогонщик, двукратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) в классе 125сс Фаусто Грезини скончался от последствий коронавирусной инфекции.
- В США от последствий коронавируса умерли полмиллиона человек.
- На Украину доставили 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Ожидается, что через несколько суток в стране начнется вакцинация. Согласно плану, в первую очередь будут привиты медработники и военнослужащие, которые участвуют в силовой операции в Донбассе. Всего в 2021 году планируется вакцинировать около 14,4 млн граждан страны.