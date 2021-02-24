В Грузию с отрицательным тестом. Главное о коронавирусе за 24 февраля

Суд в Татарстане назначил судебно-лингвистическую экспертизу по делу о ликвидации ВТОЦ

Ранее прокуратура республики потребовала ликвидации Всетатарского общественного центра, так как считает, что его деятельность носит экстремистский характер

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