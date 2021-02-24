В Грузию с отрицательным тестом. Главное о коронавирусе за 24 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 4 200 902 случая заражения, из них новых — 11 749. За сутки умерли 383 человека, за весь период — 84 430.
- Россияне с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательных тестов.
Москва
- Всего зафиксировано 972 172 случая заражения, из них новых — 1 417. Госпитализирован 551 человек.
- Сделать прививку можно будет еще в двух торговых центрах — "Ривьера" и "Гагаринский".
Мир
- Всего зафиксировано более 112,1 млн случаев заражения, умерли 2 485 368 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%.
- На Украине началась вакцинация.
- Тайвань с 1 марта снимет запрет на въезд иностранцев.
- Египет зарегистрировал "Спутник V".
- Опыты на обезьянах показали, что в некоторых случаях заражение коронавирусом нового типа приводит к острым воспалениям мозга, а также провоцирует образование белковых клубков, связанных с болезнью Паркинсона и слабоумием.