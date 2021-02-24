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Пандемия COVID-19

В Грузию с отрицательным тестом. Главное о коронавирусе за 24 февраля

Аэропорт Тбилиси, Грузия
© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 200 902 случая заражения, из них новых — 11 749. За сутки умерли 383 человека, за весь период — 84 430.
  • Россияне с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательных тестов.

Москва

  • Всего зафиксировано 972 172 случая заражения, из них новых — 1 417. Госпитализирован 551 человек.  
  • Сделать прививку можно будет еще в двух торговых центрах — "Ривьера" и "Гагаринский".

Мир

  • Всего зафиксировано более 112,1 млн случаев заражения, умерли 2 485 368 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%.
  • На Украине началась вакцинация.
  • Тайвань с 1 марта снимет запрет на въезд иностранцев.
  • Египет зарегистрировал "Спутник V".
  • Опыты на обезьянах показали, что в некоторых случаях заражение коронавирусом нового типа приводит к острым воспалениям мозга, а также провоцирует образование белковых клубков, связанных с болезнью Паркинсона и слабоумием.
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