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Пандемия COVID-19

Все ли переболевшие защищены антителами? Главное о коронавирусе за 1 марта

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 257 650 случаев заражения, из них новых — 11 571. За сутки умерли 333 человека (минимум с 16 ноября), за весь период — 86 455.
  • Нейтрализующие коронавирус антитела образуются только у 50% перенесших инфекцию, заявил директор Института биомедицинских исследований и терапии, академик РАН Александр Караулов. По его словам, титр антител не всегда коррелируется с их способностью препятствовать инфицированию.
  • Федеральное медико-биологическое агентство России планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата от коронавируса прямого действия "Мир-19" к середине марта, сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова.
  • Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал первую прививку от коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 980 573 случая заражения, из них новых — 2097. Госпитализированы 714 человек.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 114 млн случаев заражения, умерли 2 530 716 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Лишний вес и ожирение могут быть связаны с ослабленной реакцией на вакцинацию, выяснили итальянские медики. 
  • Антитела к новому коронавирусу имеют менее 10% населения мира, считает главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
  • Финляндия вновь ввела режим чрезвычайного положения.
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