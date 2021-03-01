Все ли переболевшие защищены антителами? Главное о коронавирусе за 1 марта

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 257 650 случаев заражения, из них новых — 11 571. За сутки умерли 333 человека (минимум с 16 ноября), за весь период — 86 455.
- Нейтрализующие коронавирус антитела образуются только у 50% перенесших инфекцию, заявил директор Института биомедицинских исследований и терапии, академик РАН Александр Караулов. По его словам, титр антител не всегда коррелируется с их способностью препятствовать инфицированию.
- Федеральное медико-биологическое агентство России планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата от коронавируса прямого действия "Мир-19" к середине марта, сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал первую прививку от коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 980 573 случая заражения, из них новых — 2097. Госпитализированы 714 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 114 млн случаев заражения, умерли 2 530 716 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Лишний вес и ожирение могут быть связаны с ослабленной реакцией на вакцинацию, выяснили итальянские медики.
- Антитела к новому коронавирусу имеют менее 10% населения мира, считает главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
- Финляндия вновь ввела режим чрезвычайного положения.