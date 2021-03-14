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Пандемия COVID-19

Больше миллиона заразившихся в Москве. Главное о коронавирусе за 14 марта

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

​​​​​​Россия

  • Всего зафиксировано 4 390 608 случаев заражения, из них новых — 10 083. За сутки умерли 395 человек, за весь период — 92 090.
  • Военные атташе 50 зарубежных посольств, а также члены их семей — всего около 300 человек — сделали прививки российской вакциной "Спутник V".
  • Люди, соблюдавшие Великий пост, могут сделать прививку от коронавируса при условии, что они придерживаются сбалансированного питания и получают необходимое количество белков, витаминов и минеральных веществ, а также не страдают хроническими заболеваниями.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 000 394 случая заражения, из них новых — 1 905 (данные Оперштаба Москвы).
  • Специалисты впервые с сентября прошлого года выявили в Москве менее 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за неделю (9 999).

Мир

  • Всего зафиксировано более 119,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Стратегия Европейского союза по вакцинации содержала ошибки в том, что касалось заказа препаратов, считает первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
  • В Евросоюзе рассчитывают разработать санитарный сертификат до начала июня. В документе будет содержаться информация о том, был ли человек вакцинирован, выздоровел ли он после заражения, сдал ли отрицательный тест на наличие инфекции.
  • В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины Astrazeneca.
  • Власти Японии призвали зарубежные страны ограничить число людей, которые будут сопровождать иностранных лидеров и глав ведомств на летних Олимпийских играх в Токио.
  • Спецкомиссия с 15 марта отменила тестирование на коронавирус при въезде в Узбекистан. Теперь все прибывающие будут обязаны предоставить справку об отсутствии у них инфекции.
  • Болгария планирует начать летний туристический сезон с 1 мая.
  • Сербия планирует на первом этапе произвести достаточно вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы привить 2 млн человек.
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