Больше миллиона заразившихся в Москве. Главное о коронавирусе за 14 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 390 608 случаев заражения, из них новых — 10 083. За сутки умерли 395 человек, за весь период — 92 090.
- Военные атташе 50 зарубежных посольств, а также члены их семей — всего около 300 человек — сделали прививки российской вакциной "Спутник V".
- Люди, соблюдавшие Великий пост, могут сделать прививку от коронавируса при условии, что они придерживаются сбалансированного питания и получают необходимое количество белков, витаминов и минеральных веществ, а также не страдают хроническими заболеваниями.
Москва
- Всего зафиксирован 1 000 394 случая заражения, из них новых — 1 905 (данные Оперштаба Москвы).
- Специалисты впервые с сентября прошлого года выявили в Москве менее 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за неделю (9 999).
Мир
- Всего зафиксировано более 119,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Стратегия Европейского союза по вакцинации содержала ошибки в том, что касалось заказа препаратов, считает первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
- В Евросоюзе рассчитывают разработать санитарный сертификат до начала июня. В документе будет содержаться информация о том, был ли человек вакцинирован, выздоровел ли он после заражения, сдал ли отрицательный тест на наличие инфекции.
- В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины Astrazeneca.
- Власти Японии призвали зарубежные страны ограничить число людей, которые будут сопровождать иностранных лидеров и глав ведомств на летних Олимпийских играх в Токио.
- Спецкомиссия с 15 марта отменила тестирование на коронавирус при въезде в Узбекистан. Теперь все прибывающие будут обязаны предоставить справку об отсутствии у них инфекции.
- Болгария планирует начать летний туристический сезон с 1 мая.
- Сербия планирует на первом этапе произвести достаточно вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы привить 2 млн человек.