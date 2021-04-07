{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Данные о загранпаспорте в COVID-сертификатах.
Данные о загранпаспорте в COVID-сертификатах.
Данные о загранпаспорте в COVID-сертификатах.
Данные о загранпаспорте в COVID-сертификатах.
Данные о загранпаспорте в COVID-сертификатах.
Пандемия COVID-19

Данные о загранпаспорте в COVID-сертификатах. Главное о коронавирусе за 7 апреля

© Антон Новодережкин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 606 162 случая заражения, из них новых — 8 294. За сутки умерли 374 человека, за весь период — 101 480.
  • Электронный сертификат вакцинированного может содержать данные о загранпаспорте, если указать их в личном кабинете на портале госуслуг. 
  • Минздрав выдал разрешение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований "Ковид-глобулина" — первого зарегистрированного в мире препарата против COVID-19, созданного на основе плазмы крови переболевших людей.
  • Рост заболеваемости возможен в середине апреля, сообщил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 039 775 случаев заражения, из них новых — 1 585. Госпитализированы 867 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 132,3 млн случаев заражения, умерли 2 871 786 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Международный фестиваль "Каннские львы", считающийся наиболее авторитетным в области производителей рекламы, пройдет полностью в онлайн-формате
  • Британский регулятор не рекомендовал прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет. В свою очередь, Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов этой вакцины.
  • Европейское агентство лекарственных средств намерено провести инспекцию надлежащей клинической практики в отношении "Спутника V". 
Теги
Пандемия COVID-19
Путин наградил первого заместителя гендиректора ТАСС Калмыкова орденом Почета
Награду присудили за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность
Читать полностью