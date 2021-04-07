Данные о загранпаспорте в COVID-сертификатах. Главное о коронавирусе за 7 апреля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 606 162 случая заражения, из них новых — 8 294. За сутки умерли 374 человека, за весь период — 101 480.
- Электронный сертификат вакцинированного может содержать данные о загранпаспорте, если указать их в личном кабинете на портале госуслуг.
- Минздрав выдал разрешение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований "Ковид-глобулина" — первого зарегистрированного в мире препарата против COVID-19, созданного на основе плазмы крови переболевших людей.
- Рост заболеваемости возможен в середине апреля, сообщил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.
Москва
- Всего зафиксировано 1 039 775 случаев заражения, из них новых — 1 585. Госпитализированы 867 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 132,3 млн случаев заражения, умерли 2 871 786 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Международный фестиваль "Каннские львы", считающийся наиболее авторитетным в области производителей рекламы, пройдет полностью в онлайн-формате.
- Британский регулятор не рекомендовал прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет. В свою очередь, Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов этой вакцины.
- Европейское агентство лекарственных средств намерено провести инспекцию надлежащей клинической практики в отношении "Спутника V".