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Штаммы из Турции, переговоры по "Спутнику V".
Штаммы из Турции, переговоры по "Спутнику V".
Штаммы из Турции, переговоры по "Спутнику V".
Штаммы из Турции, переговоры по "Спутнику V".
Штаммы из Турции, переговоры по "Спутнику V".
Пандемия COVID-19

Штаммы из Турции, переговоры по "Спутнику V". Главное о коронавирусе за 8 апреля

© Елена Афонина/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 614 834 случая заражения, из них новых — 8672. За сутки умерли 365 человек, за весь период — 101 845.
  • Случаи заражения после прививки "Эпиваккороной" есть, но большинство из них произошло до формирования полноценного иммунитета организма, сообщил генеральный директор разработавшего вакцину центра "Вектор" Ринат Максютов.
  • Мутировавшие штаммы чаще всего попадают на территорию России из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также заявила, что третьей волны не будет, если будут соблюдаться все правила профилактики.
  • Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о регистрации тест-системы, способной выявить любой из обнаруженных в стране штаммов.
  • Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию "Спутника V" из-за нарушения условий контракта.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 041 799 случаев заражения, из них новых — 2024. Госпитализированы 893 человека.

Мир

  • Всего зафиксировано более 132,9 млн случаев заражения, умерли 2 886 586 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Германия проведет переговоры с Россией о возможных поставках "Спутника V".
  • В Испании рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц моложе 60 лет.
Теги
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