Штаммы из Турции, переговоры по "Спутнику V". Главное о коронавирусе за 8 апреля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 614 834 случая заражения, из них новых — 8672. За сутки умерли 365 человек, за весь период — 101 845.
- Случаи заражения после прививки "Эпиваккороной" есть, но большинство из них произошло до формирования полноценного иммунитета организма, сообщил генеральный директор разработавшего вакцину центра "Вектор" Ринат Максютов.
- Мутировавшие штаммы чаще всего попадают на территорию России из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также заявила, что третьей волны не будет, если будут соблюдаться все правила профилактики.
- Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о регистрации тест-системы, способной выявить любой из обнаруженных в стране штаммов.
- Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию "Спутника V" из-за нарушения условий контракта.
Москва
- Всего зафиксировано 1 041 799 случаев заражения, из них новых — 2024. Госпитализированы 893 человека.
Мир
- Всего зафиксировано более 132,9 млн случаев заражения, умерли 2 886 586 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Германия проведет переговоры с Россией о возможных поставках "Спутника V".
- В Испании рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц моложе 60 лет.