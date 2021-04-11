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Москва вернулась к январским показателям.
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Москва вернулась к январским показателям.
Москва вернулась к январским показателям.
Москва вернулась к январским показателям.
Пандемия COVID-19

Москва вернулась к январским показателям. Главное о коронавирусе за 11 апреля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 641 390 случаев заражения, из них новых — 8 702. За сутки умерли 337 человек, за весь период — 102 986.
  • Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе вновь оказалось меньше, чем на прошлой (60 496). Однако в Москве оно стало максимальным с конца января (13 749).
  •  Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на препарат "Мир-19" для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 048 316 случаев заражения, из них новых — 2 090 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 135,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Даже в случае допуска российская вакцина "Спутник V" придет в ЕС слишком поздно, считает комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
  • США заявили о намерении лидировать в вопросе обеспечения вакцинации по всему миру.
  • Президент Чехии заявил, что готов привиться "Спутником V". Почти половина жителей страны, желающих пройти вакцинацию от коронавируса, хотели бы привиться этим препаратом.
  • Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" пользуется в Армении большим доверием, и Ереван нуждается в поставке примерно миллиона доз этого препарата.
  • Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса завершится в понедельник в Чехии, продлившись 188 дней, с этого дня власти приступят к постепенному смягчению социальных ограничений.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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