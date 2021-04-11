Москва вернулась к январским показателям. Главное о коронавирусе за 11 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 4 641 390 случаев заражения, из них новых — 8 702. За сутки умерли 337 человек, за весь период — 102 986.
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе вновь оказалось меньше, чем на прошлой (60 496). Однако в Москве оно стало максимальным с конца января (13 749).
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на препарат "Мир-19" для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.
Москва
- Всего зафиксировано 1 048 316 случаев заражения, из них новых — 2 090 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 135,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Даже в случае допуска российская вакцина "Спутник V" придет в ЕС слишком поздно, считает комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
- США заявили о намерении лидировать в вопросе обеспечения вакцинации по всему миру.
- Президент Чехии заявил, что готов привиться "Спутником V". Почти половина жителей страны, желающих пройти вакцинацию от коронавируса, хотели бы привиться этим препаратом.
- Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" пользуется в Армении большим доверием, и Ереван нуждается в поставке примерно миллиона доз этого препарата.
- Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса завершится в понедельник в Чехии, продлившись 188 дней, с этого дня власти приступят к постепенному смягчению социальных ограничений.