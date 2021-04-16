Более 3 млн умерших в мире. Главное о коронавирусе за 16 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 4 684 148 случаев заражения, из них новых — 8 995. За сутки умерли 397 человек, за весь период — 104 795.
- В России возбудили более 80 уголовных дел за заражение коронавирусом по неосторожности.
- В "Яндекс.Картах" отметили пункты вакцинации против COVID-19.
- Первые партии вакцины "Ковивак" отправили в регионы.
Москва
- Всего зафиксировано 1 058 699 случаев заражения, из них новых — 2 476.
Мир
- Всего зафиксировано более 139 млн случаев заражения.
- Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 3 млн.
- ВОЗ: за последние два месяца в мире отмечен почти двукратный рост заболеваемости COVID-19.
- В Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Впервые его обнаружили в Индии.
- Ангела Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca.
- Ученые назвали факторы, которые могут снижать эффективность РНК-вакцин от коронавируса. Среди них — ожирение и курение.
- Даже у молодых людей, которые переболели COVID-19, риск заразиться снова сохраняется. Результаты исследования опубликовал научный журнал The Lancet Respiratory Medicine.
- Ученые подобрали наиболее эффективную комбинацию масок для защиты от коронавируса.