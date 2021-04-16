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Более 3 млн умерших в мире.
Более 3 млн умерших в мире.
Более 3 млн умерших в мире.
Более 3 млн умерших в мире.
Более 3 млн умерших в мире.
Пандемия COVID-19

Более 3 млн умерших в мире. Главное о коронавирусе за 16 апреля

© Евгений Софийчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 684 148 случаев заражения, из них новых — 8 995. За сутки умерли 397 человек, за весь период — 104 795.
  • В России возбудили более 80 уголовных дел за заражение коронавирусом по неосторожности.
  • В "Яндекс.Картах" отметили пункты вакцинации против COVID-19.
  • Первые партии вакцины "Ковивак" отправили в регионы.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 058 699 случаев заражения, из них новых — 2 476.

Мир

  • Всего зафиксировано более 139 млн случаев заражения.
  • Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 3 млн.
  • ВОЗ: за последние два месяца в мире отмечен почти двукратный рост заболеваемости COVID-19.
  • В Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Впервые его обнаружили в Индии.
  • Ангела Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca.
  • Ученые назвали факторы, которые могут снижать эффективность РНК-вакцин от коронавируса. Среди них — ожирение и курение.
  • Даже у молодых людей, которые переболели COVID-19, риск заразиться снова сохраняется. Результаты исследования опубликовал научный журнал The Lancet Respiratory Medicine.
  • Ученые подобрали наиболее эффективную комбинацию масок для защиты от коронавируса.
Теги
Пандемия COVID-19
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