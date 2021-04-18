{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сколько доз вакцины уже ввели пациентам?
Сколько доз вакцины уже ввели пациентам?
Сколько доз вакцины уже ввели пациентам?
Сколько доз вакцины уже ввели пациентам?
Сколько доз вакцины уже ввели пациентам?
Пандемия COVID-19

Сколько доз вакцины уже ввели пациентам? Главное о коронавирусе за 18 апреля

© EPA-EFE/VOLODYMYR PETROV
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 4 702 101 случай заражения, из них новых — 8 632. За сутки умерли 389 человек, за весь период — 105 582.
  • Число подтвержденных за последние семь дней случаев заражения коронавирусом в России впервые с середины января превысило показатели предыдущей недели (60 711). Примерно четверть всех заболевших пришлась на Москву.
  • Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с декабря, до 1,07.
  • Большинство россиян (64%) против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным. 15% россиян, напротив, поддерживают такую идею. Причем больше всего тех, кто голосует за бессрочный масочный режим, среди молодежи.
  • В Белгороде обучили нейросеть для выявления коронавируса по рентгеновским снимкам.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 063 773 случаев заражения, из них новых — 2 252 (данные Оперштаба Москвы).
  • Пандемия придала импульс развитию медицинских технологий в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 140,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В мире пациентам ввели уже около 780 млн прививок от коронавируса. При этом более 87% из указанных прививок были сделаны в странах с высокими доходами или доходами выше среднего.
  • ВОЗ считает тревожной тенденцией рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса в последние недели.
  • Украина договорилась с ЕС разрабатывать совместимые санитарные сертификаты. Франция рассчитывает, что соглашение о сертификате будет достигнуто до лета, что он позволит упростить поездки за границу, однако не будет являться юридически обязывающим документом.
Теги
Пандемия COVID-19
В сафари-парк Крыма доставили слоних, которые подрались в одном из цирков Казани
Директор парка Олег Зубков надеется, что психологическое состояние животных нормализуется
Читать полностью