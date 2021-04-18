Сколько доз вакцины уже ввели пациентам? Главное о коронавирусе за 18 апреля

Россия
- Всего зафиксирован 4 702 101 случай заражения, из них новых — 8 632. За сутки умерли 389 человек, за весь период — 105 582.
- Число подтвержденных за последние семь дней случаев заражения коронавирусом в России впервые с середины января превысило показатели предыдущей недели (60 711). Примерно четверть всех заболевших пришлась на Москву.
- Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с декабря, до 1,07.
- Большинство россиян (64%) против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным. 15% россиян, напротив, поддерживают такую идею. Причем больше всего тех, кто голосует за бессрочный масочный режим, среди молодежи.
- В Белгороде обучили нейросеть для выявления коронавируса по рентгеновским снимкам.
Москва
- Всего зафиксировано 1 063 773 случаев заражения, из них новых — 2 252 (данные Оперштаба Москвы).
- Пандемия придала импульс развитию медицинских технологий в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 140,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В мире пациентам ввели уже около 780 млн прививок от коронавируса. При этом более 87% из указанных прививок были сделаны в странах с высокими доходами или доходами выше среднего.
- ВОЗ считает тревожной тенденцией рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса в последние недели.
- Украина договорилась с ЕС разрабатывать совместимые санитарные сертификаты. Франция рассчитывает, что соглашение о сертификате будет достигнуто до лета, что он позволит упростить поездки за границу, однако не будет являться юридически обязывающим документом.