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Прививка в майские праздники, "Спутник V" для Турции.
Прививка в майские праздники, "Спутник V" для Турции.
Прививка в майские праздники, "Спутник V" для Турции.
Прививка в майские праздники, "Спутник V" для Турции.
Прививка в майские праздники, "Спутник V" для Турции.
Пандемия COVID-19

Прививка в майские праздники, "Спутник V" для Турции. Главное о коронавирусе за 30 апреля

© Александр Рюмин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 805 288 случаев заражения, из них новых — 8 731. За сутки умерли 397 человек, за весь период — 110 128.
  • Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю. Семидневный карантин не будет действовать для тех, кто предъявит одновременно отрицательный результат ПЦР-теста и свидетельство о вакцинации на английском языке при условии прохождения 14 дней с момента ее завершения.
  • Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 092 811 случаев заражения, из них новых — 2 662. Госпитализированы 1 084 человека.
  • В майские праздники пункты вакцинации будут работать в обычном режиме.
  • В столице в апреле выявили на 37% больше заразившихся, чем в марте.
  • В столичных ТЦ усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер 1–10 мая, ограничивать их работу не планируется.

Мир

  • Всего зафиксировано более 150,6 млн случаев заражения, умерли 3 168 835 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Индия обновила мировой антирекорд по заразившимся за сутки — в стране выявили 386 452 случая инфицирования за последние 24 часа.
  • Минздрав Турции одобрил "Спутник V" для экстренного применения.
  • Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии готово пересмотреть свое решение о запрете ввоза в страну "Спутника V" после получения новых данных от разработчика.
  • BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение в ЕС их вакцины для лиц 12–15 лет.
Теги
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