Прививка в майские праздники, "Спутник V" для Турции. Главное о коронавирусе за 30 апреля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 805 288 случаев заражения, из них новых — 8 731. За сутки умерли 397 человек, за весь период — 110 128.
- Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю. Семидневный карантин не будет действовать для тех, кто предъявит одновременно отрицательный результат ПЦР-теста и свидетельство о вакцинации на английском языке при условии прохождения 14 дней с момента ее завершения.
- Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании.
Москва
- Всего зафиксировано 1 092 811 случаев заражения, из них новых — 2 662. Госпитализированы 1 084 человека.
- В майские праздники пункты вакцинации будут работать в обычном режиме.
- В столице в апреле выявили на 37% больше заразившихся, чем в марте.
- В столичных ТЦ усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер 1–10 мая, ограничивать их работу не планируется.
Мир
- Всего зафиксировано более 150,6 млн случаев заражения, умерли 3 168 835 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Индия обновила мировой антирекорд по заразившимся за сутки — в стране выявили 386 452 случая инфицирования за последние 24 часа.
- Минздрав Турции одобрил "Спутник V" для экстренного применения.
- Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии готово пересмотреть свое решение о запрете ввоза в страну "Спутника V" после получения новых данных от разработчика.
- BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение в ЕС их вакцины для лиц 12–15 лет.