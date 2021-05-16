Более 20 тыс. заболевших в Москве за неделю. Главное о коронавирусе за 16 мая

Россия
- Всего зафиксирован 4 940 245 случай заражения, из них новых — 8 554. За сутки умер 391 человек, за весь период — 115 871.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос до 1,06. Он держится выше единицы уже восемь дней подряд.
Москва
- Всего зафиксировано 1 137 097 случаев заражения, из них новых — 2 789 (данные Оперштаба Москвы).
- В Москве впервые с середины января выявили свыше 20 тыс. заразившихся.
Мир
- Всего зафиксировано более 162,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- 80-летней японке в больнице города Тоёхаси по ошибке ввели две дозы вакцины Pfizer и BioNTech за сутки. Повторная вакцинация не вызвала у нее побочных эффектов, однако сотрудники больницы продолжают наблюдать за состоянием пожилой пациентки.
- Вторая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" была доставлена в город Хайдарабад в Индии.
- Партия из 400 тыс. доз "Спутника V" доставлена в Боливию. Всего страна получит 1,5 млн доз вакцины.
- Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня, однако отмена ограничений продолжается. С 1 мая страна открыла летний туристический сезон и допускает на свою территорию иностранных туристов.