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Более 20 тыс. заболевших в Москве за неделю.
Более 20 тыс. заболевших в Москве за неделю.
Более 20 тыс. заболевших в Москве за неделю.
Более 20 тыс. заболевших в Москве за неделю.
Более 20 тыс. заболевших в Москве за неделю.
Пандемия COVID-19

Более 20 тыс. заболевших в Москве за неделю. Главное о коронавирусе за 16 мая

© Владимир Смирнов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 4 940 245 случай заражения, из них новых — 8 554. За сутки умер 391 человек, за весь период — 115 871.
  • Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос до 1,06. Он держится выше единицы уже восемь дней подряд.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 137 097 случаев заражения, из них новых — 2 789 (данные Оперштаба Москвы).
  • В Москве впервые с середины января выявили свыше 20 тыс. заразившихся. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 162,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • 80-летней японке в больнице города Тоёхаси по ошибке ввели две дозы вакцины Pfizer и BioNTech за сутки. Повторная вакцинация не вызвала у нее побочных эффектов, однако сотрудники больницы продолжают наблюдать за состоянием пожилой пациентки.
  • Вторая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" была доставлена в город Хайдарабад в Индии. 
  • Партия из 400 тыс. доз "Спутника V" доставлена в Боливию. Всего страна получит 1,5 млн доз вакцины. 
  • Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня, однако отмена ограничений продолжается. С 1 мая страна открыла летний туристический сезон и допускает на свою территорию иностранных туристов.

 

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Пандемия COVID-19
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