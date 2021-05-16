Более 20 тыс. заболевших в Москве за неделю. Главное о коронавирусе за 16 мая

В ЮАР представили законопроект, дающий женщине право сразу иметь несколько мужей

Решение о том, чтобы узаконить полиандрию, было принято после тщательного рассмотрения вопроса о гендерном равенстве, сообщила местная радиостанция Jacaranda FM

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