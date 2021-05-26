Путин против обязательной вакцинации. Главное о коронавирусе за 26 мая

Пандемия COVID-19

Регулятор ЕС изучает смерть женщины в Бельгии после вакцинации препаратом компании J&J

Кроме того, в ЕМА сообщили, что специалисты также изучают вместе с медрегуляторами Бельгии и Словении другие сообщения о тромбозах

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