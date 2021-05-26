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Путин против обязательной вакцинации.
Путин против обязательной вакцинации.
Путин против обязательной вакцинации.
Путин против обязательной вакцинации.
Путин против обязательной вакцинации.
Пандемия COVID-19

Путин против обязательной вакцинации. Главное о коронавирусе за 26 мая

© Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 026 168 случаев заражения, из них новых — 8373. За сутки умерли 406 человек (максимум с 31 марта), за весь период — 119 600.
  • Вводить обязательную вакцинацию нельзя, заявил президент России Владимир Путин.
  • Глава Якутии опроверг информацию о принудительной вакцинации в республике.
  • Серьезное выпадение волос отмечается у 49% заболевших COVID-19 после двух — шести месяцев с момента заражения инфекцией, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
  • Российские страховые компании начали запускать в продажу полисы, покрывающие риски вакцинации. Их стоимость варьируется от 500 руб. до 4 тыс. руб., а претендовать на выплаты смогут люди с резкими аллергическими реакциями после прививки, сообщают "Известия". 
  • В России стартовала вакцинация животных.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 164 017 случаев заражения, из них новых — 2416. Госпитализированы 965 человек.
  • Мэр столицы Сергей Собянин предложил создавать в ресторанах города зоны для вакцинированных посетителей.

Мир

  • Всего зафиксировано более 167,9 млн случаев заражения, умерли 3 488 007 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В Бразилии обнаружили новый вариант коронавируса. Пока нет достаточных подтверждений тому, что он является более заразным.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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