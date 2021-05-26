Путин против обязательной вакцинации. Главное о коронавирусе за 26 мая

Россия
- Всего зафиксировано 5 026 168 случаев заражения, из них новых — 8373. За сутки умерли 406 человек (максимум с 31 марта), за весь период — 119 600.
- Вводить обязательную вакцинацию нельзя, заявил президент России Владимир Путин.
- Глава Якутии опроверг информацию о принудительной вакцинации в республике.
- Серьезное выпадение волос отмечается у 49% заболевших COVID-19 после двух — шести месяцев с момента заражения инфекцией, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
- Российские страховые компании начали запускать в продажу полисы, покрывающие риски вакцинации. Их стоимость варьируется от 500 руб. до 4 тыс. руб., а претендовать на выплаты смогут люди с резкими аллергическими реакциями после прививки, сообщают "Известия".
- В России стартовала вакцинация животных.
Москва
- Всего зафиксировано 1 164 017 случаев заражения, из них новых — 2416. Госпитализированы 965 человек.
- Мэр столицы Сергей Собянин предложил создавать в ресторанах города зоны для вакцинированных посетителей.
Мир
- Всего зафиксировано более 167,9 млн случаев заражения, умерли 3 488 007 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Бразилии обнаружили новый вариант коронавируса. Пока нет достаточных подтверждений тому, что он является более заразным.