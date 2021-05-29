Коллективный иммунитет в Румынии и собаки-нюхачи. Главное о коронавирусе за 29 мая

Россия
- Всего зафиксировано 5 053 748 случаев заражения, из них новых — 9 289. За сутки умер 401 человек, за весь период — 120 807.
- Режим повышенной готовности продлили в Севастополе и на Колыме до 30 июня, в Марий Эл до 5 июля.
Москва
- Всего зафиксировано 1 173 637 случаев заражения, из них новых — 3 241 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 169,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Румынии заявили о достижении коллективного иммунитета к COVID-19. Глава Национального комитета по вакцинации Валериу Георгицэ сообщил о 50% вакцинированных и переболевших в стране.
- Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань считает, что к концу текущего года показатель охвата вакцинацией от коронавируса в КНР может составить примерно 80%.
- Администрация международного аэропорта города Пешавар на северо-западе Пакистана начала использовать специально натренированных собак-нюхачей для выявления коронавируса у прибывающих пассажиров.
- Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов.