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Коллективный иммунитет в Румынии и собаки-нюхачи.
Коллективный иммунитет в Румынии и собаки-нюхачи.
Коллективный иммунитет в Румынии и собаки-нюхачи.
Коллективный иммунитет в Румынии и собаки-нюхачи.
Коллективный иммунитет в Румынии и собаки-нюхачи.
Пандемия COVID-19

Коллективный иммунитет в Румынии и собаки-нюхачи. Главное о коронавирусе за 29 мая

© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 053 748 случаев заражения, из них новых — 9 289. За сутки умер 401 человек, за весь период — 120 807.
  • Режим повышенной готовности продлили в Севастополе и на Колыме до 30 июня, в Марий Эл до 5 июля.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 173 637 случаев заражения, из них новых — 3 241 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 169,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Румынии заявили о достижении коллективного иммунитета к COVID-19. Глава Национального комитета по вакцинации Валериу Георгицэ сообщил о 50% вакцинированных и переболевших в стране.
  • Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань считает, что к концу текущего года показатель охвата вакцинацией от коронавируса в КНР может составить примерно 80%.
  • Администрация международного аэропорта города Пешавар на северо-западе Пакистана начала использовать специально натренированных собак-нюхачей для выявления коронавируса у прибывающих пассажиров.
  • Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов. 
Теги
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