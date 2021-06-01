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Ни одной смерти за сутки в Великобритании.
Ни одной смерти за сутки в Великобритании.
Ни одной смерти за сутки в Великобритании.
Ни одной смерти за сутки в Великобритании.
Ни одной смерти за сутки в Великобритании.
Пандемия COVID-19

Ни одной смерти за сутки в Великобритании. Главное о коронавирусе за 1 июня

© EPA-EFE/ANDY RAIN
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 081 417 случаев заражения, из них новых — 9500. За сутки умерли 372 человека, за весь период — 121 873.
  • Россия постепенно выходит из сложной ситуации с распространением вируса, но эпидемиологические риски еще остаются, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" не видит предпосылок для того, чтобы индийский штамм стал причиной новой или более серьезной пандемии.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 183 639 случаев заражения, из них новых — 3669. Госпитализированы 1113 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 170,7 млн случаев заражения, умерли 3 551 698 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В Великобритании впервые с начала пандемии за сутки никто не умер из-за COVID-19.
  • Индия зафиксировала самое низкое суточное число заболевших с начала апреля.
  • Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия с 1 июня начали выдавать сертификаты вакцинации, которые призваны облегчить свободное передвижение по ЕС.
  • Грузия открыла сухопутные границы.
  • Правительство Эстонии отменило обязательное ношение масок с 2 июня.
  • ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinovac для экстренного применения.
  • Привились бывший император Японии и его супруга. 
Теги
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