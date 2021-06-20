Вакцинация беременных и рейсы в Анталью. Главное о коронавирусе за 20 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 316 826 случаев заражения, из них новых — 17 611. За сутки умерли 450 человек, за весь период — 129 361.
- Беременные, возможно, получат возможность сделать прививку от коронавируса уже на следующей неделе, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Антитела, вырабатываемые после использования вакцины от коронавируса "Спутник V", защищают от всех известных штаммов ковида, добавил он.
- Лоукостер "Победа" с 1 июля возобновит рейсы в Турцию.
- Антигистаминные препараты не рекомендуются к приему перед вакцинацией от коронавирусной инфекции, сказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.
Москва
- Всего зафиксировано 1 286 570 случаев заражения, из них новых — 8 305 (новый максимум за все время пандемии, данные Оперштаба Москвы).
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за семь дней возросло на 51 853. Для столицы это максимум за все время пандемии.
- Число случаев заражения в Московской области возросло за сутки на 1 638, это максимальный показатель с начала пандемии.
Мир
- Всего зафиксировано более 178,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Китайские врачи в ходе кампании вакцинации сделали жителям страны более 1 млрд прививок от коронавируса.
- Более 75% жителей Канады в возрасте старше 12 лет уже получили как минимум одну дозу вакцины от нового коронавируса.
- Суд одного из индийских штатов потребовал от регионального правительства отказаться от "непрозрачной системы" ведения записей о рождении и смерти, опубликовать число смертельных случаев в период эпидемии коронавирусной инфекции "каким бы оно ни было".