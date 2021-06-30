Чем привился Путин и как попасть в Турцию без ПЦР-теста? Главное о коронавирусе за 30 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 514 599 случаев заражения, из них новых — 21 042. За сутки умерли 669 человек (максимум за пандемию), за весь период — 135 214. В июне в стране выявили на две трети больше случаев заражения, чем в мае.
- Президент России Владимир Путин рассказал, что привился "Спутником V". Что еще глава государства сказал о ковиде в ходе прямой линии, читайте здесь.
- Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов россиянам, привившимся любой российской вакциной.
- Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать меры предосторожности после вакцинации. В первые три дня после прививки необходимо ограничить прием алкоголя, не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна.
- Вакцинация детей и подростков пока не является острой необходимостью, а если это потребуется, нужна специальная детская вакцина, считает бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
- "Эпиваккорону" и "Спутник V" можно комбинировать, они созданы так, что не будут мешать работе друг друга, заявил ведущий специалист Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.
Москва
- Всего зафиксировано 1 358 215 случаев заражения, из них новых — 5823 (минимум за последние две недели). Госпитализированы 1725 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 181,9 млн случаев заражения, умерли 3 940 211 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V".