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Чем привился Путин и как попасть в Турцию без ПЦР-теста?
Чем привился Путин и как попасть в Турцию без ПЦР-теста?
Чем привился Путин и как попасть в Турцию без ПЦР-теста?
Чем привился Путин и как попасть в Турцию без ПЦР-теста?
Чем привился Путин и как попасть в Турцию без ПЦР-теста?
Пандемия COVID-19

Чем привился Путин и как попасть в Турцию без ПЦР-теста? Главное о коронавирусе за 30 июня

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 514 599 случаев заражения, из них новых — 21 042. За сутки умерли 669 человек (максимум за пандемию), за весь период — 135 214. В июне в стране выявили на две трети больше случаев заражения, чем в мае.
  • Президент России Владимир Путин рассказал, что привился "Спутником V". Что еще глава государства сказал о ковиде в ходе прямой линии, читайте здесь.
  • Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов россиянам, привившимся любой российской вакциной.
  • Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать меры предосторожности после вакцинации. В первые три дня после прививки необходимо ограничить прием алкоголя, не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна.
  • Вакцинация детей и подростков пока не является острой необходимостью, а если это потребуется, нужна специальная детская вакцина, считает бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
  • "Эпиваккорону" и "Спутник V" можно комбинировать, они созданы так, что не будут мешать работе друг друга, заявил ведущий специалист Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 358 215 случаев заражения, из них новых — 5823 (минимум за последние две недели). Госпитализированы 1725 человек.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 181,9 млн случаев заражения, умерли 3 940 211 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Нью-Дели началась вакцинация "Спутником V".
Теги
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