Быстрые тесты для йота- и лямбда-вариантов в России. Главное о коронавирусе за 2 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 6 956 318 случаев заражения, из них новых — 18 985. За сутки умерли 798 человек, за весь период — 184 812.
- В России разработали быстрые тест-системы для йота- и лямбда-вариантов коронавируса.
- Россия в августе вышла на выпуск 37,5 млн доз вакцин от коронавируса.
- Инвестиции РФПИ в "Спутник V" составили 22 млрд рублей.
Москва
- Всего зафиксирован 1 570 631 случай заражения, из них новых — 1 864.
Мир
- Всего зафиксировано более 218,6 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- Эксперты: вакцины удваивают шансы на бессимптомное развитие коронавирусной инфекции.
- Эффективность "Спутника V" по итогам вакцинации в Сан-Марино составила 94,8%.
- В Канаде прошли акции протеста против обязательной вакцинации от COVID-19.
- В США с начала весны выбросили 15 млн доз вакцины от коронавируса.
- В Доминикане выявили случаи заражения штаммом коронавируса "мю".