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Быстрые тесты для йота- и лямбда-вариантов в России.
Быстрые тесты для йота- и лямбда-вариантов в России.
Быстрые тесты для йота- и лямбда-вариантов в России.
Быстрые тесты для йота- и лямбда-вариантов в России.
Быстрые тесты для йота- и лямбда-вариантов в России.
Пандемия COVID-19

Быстрые тесты для йота- и лямбда-вариантов в России. Главное о коронавирусе за 2 сентября

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 956 318 случаев заражения, из них новых — 18 985. За сутки умерли 798 человек, за весь период — 184 812.
  • В России разработали быстрые тест-системы для йота- и лямбда-вариантов коронавируса.
  • Россия в августе вышла на выпуск 37,5 млн доз вакцин от коронавируса.
  • Инвестиции РФПИ в "Спутник V" составили 22 млрд рублей.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 570 631 случай заражения, из них новых — 1 864.

Мир

  • Всего зафиксировано более 218,6 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • Эксперты: вакцины удваивают шансы на бессимптомное развитие коронавирусной инфекции.
  • Эффективность "Спутника V" по итогам вакцинации в Сан-Марино составила 94,8%.
  • В Канаде прошли акции протеста против обязательной вакцинации от COVID-19.
  • В США с начала весны выбросили 15 млн доз вакцины от коронавируса.
  • В Доминикане выявили случаи заражения штаммом коронавируса "мю".
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