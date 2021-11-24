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"Спутник М" для подростков и письмо врачей.
"Спутник М" для подростков и письмо врачей.
"Спутник М" для подростков и письмо врачей.
"Спутник М" для подростков и письмо врачей.
"Спутник М" для подростков и письмо врачей.
Пандемия COVID-19

"Спутник М" для подростков и письмо врачей. Главное о коронавирусе за 24 ноября

© AP Photo/Pavel Golovkin
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 434 393 случая заражения, из них новых — 33 558 (минимум с 16 октября). За сутки умерли 1 240 человек, за весь период — 267 819.
  • Президент РФ Владимир Путин поддержал идею продлить действие сертификата после перенесенного ковида до года. Он также рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса.
  • В России зарегистрировали вакцину от ковида для подростков "Спутник М".
  • Врачи 11 больниц предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения. Авторы письма считают, что после посещения отделений адресаты изменят свою позицию.
  • Уровень коллективного иммунитета в стране достиг 50,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также заявила о снижении заболеваемости в России на 6,1% за неделю. При этом она считает неизбежным новый подъем. Кроме того, по ее словам, более 2% переболевших умирают в течение полугода после выздоровления.
  • Законопроект о QR-кодах в общественных местах планируется рассмотреть в первом чтении уже в декабре, сообщил источник ТАСС.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 926 701 случай заражения, из них новых — 2 533 (минимум с 22 сентября). Госпитализированы 906 человек.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 259 млн случаев заражения, умерли 5 170 446 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • За неделю число умерших из-за коронавируса в мире выросло на 6%.
  • Эффективность "Спутника V" в Сан-Марино составила 80%.
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