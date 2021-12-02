{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Мой сын лежал тряпочкой".
"Мой сын лежал тряпочкой".
"Мой сын лежал тряпочкой".
"Мой сын лежал тряпочкой".
"Мой сын лежал тряпочкой".
Пандемия COVID-19

"Мой сын лежал тряпочкой". Как дети болеют ковидом

© Сергей Бобылев/ТАСС
В начале пандемии считалось, что ковид опасен в основном для людей постарше. Сейчас уже ясно, что это не так. С каждой волной болезнь только молодеет. Как ее переносят дети? Рассказывают родители и медики

"Ничего страшнее в моей жизни не было"

Олег, 35 лет (имя изменено по просьбе героя) — отец переболевшего ребенка

Мой сын заболел в этом июне, ему было два года и четыре месяца. Стала подниматься температура — сначала 37,6, потом 37,8. К концу второго дня он не мог даже поднять руку — просто лежал на кровати и смотрел в никуда. Мой сын никогда не лежит. Он даже не сидит на месте дольше 15 минут, а пока сидит — разговаривает, смотрит по сторонам, трогает вещи вокруг… Он каждые пять минут меняет игрушки, у него всегда есть мнение о том, что посмотреть по телевизору. А тут был вялый, безжизненный человечек. За два года ты учишься точно понимать, когда с твоим ребенком все нормально, а когда — нет. Было ненормально.

Раз в полчаса у него начинались приступы кашля — он минут на десять складывался пополам. Звук был такой, как будто очень злая собака очень сильно гавкает
Олег

Мы вызвали платную скорую из частной клиники, с которой у нас контракт, тест на ковид оказался положительным. На следующий день температура поднялась до 39,5 и не сбивалась больше суток ничем. Мы могли только обтирать его водой. Когда пытались дать ему попить — просто отталкивал бутылку, отворачивался, прямо протестовал. И ничего не ел — физически не мог глотать. Мой сын любит еду, всегда знает, что он хочет съесть, и такое на него совсем не похоже.

Мы снова вызвали платную скорую, ему сделали укол. Попытались госпитализироваться в частную клинику — и оказалось, что там очередь из 50 человек! Тогда мы вызвали обычную скорую. Я никогда не видел, чтобы она так быстро приезжала, буквально за десять минут. И мы поехали в одну из городских больниц. Это был третий или четвертый день болезни, не помню.

Жену госпитализировали с сыном, а я всеми правдами и неправдами стоял под окошком. Ребенку ставили капельницы с глюкозой и физраствором — потому что он по-прежнему не ел и не пил. Поражения легких не было, но анализы показали проблемы с почкой — из-за того, что температура долго не сбивалась, было много токсинов, и почка "перенапряглась". Они провели в боксе 2,5 дня, и я все-таки добился их перевода в частную клинику. Хотя каких-то претензий к государственной больнице у меня нет — просто в частной условия получше.

© Владимир Гердо/ТАСС

Там сын пошел на поправку — я это не со сменой клиники связываю, просто, видно, время пришло. К концу дня — в общей сложности это был третий день в больнице — он сам попросил огурец. Потом поел куриные фрикадельки. Я принес ягоды, но они были неудачные, водянистые, он попробовал и сказал: "Это не круто, дайте помидор". Так что я думаю, что вкусы и запахи у него не пропадали.

На эту тему
"Сходи помой полы в "красной" зоне!" Я помыла. Одна смена волонтера в ковидной реанимации
"Сходи помой полы в "красной" зоне!" Я помыла.

Всего в двух больницах жена с сыном провели неделю. Как только пришел первый отрицательный тест, мы поехали домой. Он еще кашлял, но это было на уровне "немножко простывший и выздоравливающий ребенок", по таким симптомам не вызывают врача. После выздоровления сделали все обследования, и не в порядке была только почка, но и она восстановилась через несколько месяцев.

Сын за это время плакал только один раз, когда ему катетер ставили. А жена — постоянно. И дело не в том, что нам было его жалко. То есть жалко, конечно.

Но, когда твой ребенок лежит и еле-еле дышит, это отходит на второй план. Потому что у меня были мысли, что сын может умереть. Когда ты ничем не можешь сбить температуру и просто обтираешь ребенка водой… Это нелепо — обтирание водой! Это как "иди помолись за него, думай о хорошем"
Олег

Но ты это делаешь. И ждешь — может быть, лекарство все-таки подействует? Хотя никакие лекарства не действовали больше суток. Это абсолютный ужас, крайняя степень страха и отчаяния. Ничего страшнее в моей жизни не было.

"Наша реанимация никогда не была так заполнена"

За все время пандемии в Москве зарегистрировано более 200 тыс. случаев ковида у детей. Из них 5% привели к госпитализации. Такие данные приводит главный педиатр Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов. Именно в эту больницу 9 марта 2020 года привезли первого в России ребенка с подтвержденным ковидом — пятилетнего мальчика, ездившего с семьей в Италию. Он провел в клинике две недели, его обследовали, но, как говорит главврач, "там было не к чему придраться в состоянии здоровья".

Главный врач Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Главный врач Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов
© Владимир Гердо/ТАСС

А уже потом стали поступать в том числе и тяжелые пациенты. "В четвертую волну, то есть этой осенью, детей в два раза больше, чем было в третью, — рассказывает Исмаил Османов. — И в три-четыре раза больше, чем в первую". В свою очередь, заммэра Москвы Анастасия Ракова 19 ноября заявила, что "если раньше госпитализация ребенка была крайне редкой ситуацией, то теперь в день мы госпитализируем с ковидом от 25 до 30 детей".

По наблюдениям Османова, чаще всего с ковидом в больницу попадают школьники, в основном ребята 14–17 лет. Но растет число пациентов грудного возраста, в том числе новорожденных. Главврач говорит, что так сильно заболевание "омолодилось" сейчас, в четвертую волну. Но в Астрахани, например, еще в июле открылся первый в России ковидный госпиталь для младенцев.

На эту тему
"Делай что хочешь, лишь бы они жили". Как Марьяна Лысенко и ее команда "изгоняют ковид"
"Делай что хочешь, лишь бы они жили".

А еще в четвертую волну ковид у детей стал развиваться стремительнее и протекать тяжелее. "Если раньше ухудшение наступало в течение семи-десяти дней, то теперь этот процесс занимает два-три дня, — говорит Исмаил Османов. — Таких непредсказуемых поворотов заболевания мы раньше не наблюдали". "До ковида наша реанимация никогда не была так сильно заполнена, — добавляет врач Станислав Котенко, руководитель стационара кратковременного пребывания для детей с коронавирусом больницы им. Башляевой. — Сентябрь и октябрь прошли тяжело, в ноябре стало полегче". 

В России уже зафиксированы летальные исходы детского ковида. А во всем мире, по данным главного внештатного детского специалиста по детской профилактической медицине Минздрава России Лейлы Намазовой-Барановой на август этого года, за время пандемии умерло около девяти тысяч детей. Процент, если считать от всех умерших из-за ковида, небольшой. Но никто не захочет, чтобы его ребенок попал в этот процент.  

"Она разулыбалась: "Вы же мне правда поможете?"

В холле больницы им. Башляевой стоит белый рояль. На нем играет женщина в платье в пол — кажется, "От чего так в России березы шумят". Главврач объясняет: детская больница не должна напоминать больницу. Сюда приходят родители — поговорить с лечащим врачом ребенка, а в "доковидные" времена — навестить его (сейчас посещение ограничено). И их надо как-то отвлечь.

Ковидный центр больницы занимает отдельный корпус в пять этажей. Мы идем по длинному коридору со множеством дверей. За каждой — отдельный бокс, он рассчитан на двух пациентов. Двери стеклянные, и видно, как девочка-подросток делает селфи и хохочет с соседкой. По виду и не скажешь, что она нездорова, но у нее перебинтовано запястье. Это катетер — через него из капельницы поступает лекарство.

© Владимир Гердо/ТАСС

"Ну что, мамочка, как вы?" — спрашивает, заходя в бокс, старшая медицинская сестра Татьяна Яхимчик. Потом она пояснит мне: "Не то чтобы мы не обращались к ним по имени-отчеству, просто есть мамы, которым нравится, когда их так называют". Малышей всегда госпитализируют с кем-то из родителей — только в реанимацию ребенка сопровождать нельзя.  

Медсестра в детской больнице — это та, кто поставит капельницу, поправит подушку, успокоит маму. Проверит, чистое ли постельное белье, поел ли больной подросток и даже заряжен ли у него телефон. "Представляете — пациент задремал, а телефон сел, потому что он до этого весь день играл в игрушки, — говорит Татьяна. — А мама в панике, потому что не может дозвониться. Она же себя накрутит до мыслей, что ребенок в реанимации!" А еще медсестра — это та, кто поддерживает ребенка.

Татьяна Яхимчик Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Татьяна Яхимчик
© Владимир Гердо/ТАСС

…Однажды во время обхода Татьяна поговорила с 15-летней пациенткой, ответила на ее вопросы и услышала, что "все нормально". И уже уходя заметила, что девочка отворачивается и плачет.

Я говорю: "Зайка, что случилось, почему ты расстроена?" А она: "Нет, все в порядке, я не плачу…" Держалась, держалась, и потом вдруг: "У меня такое большое поражение легких, 70%, я боюсь!" Ей приходилось по 12 часов лежать на животе, она была на кислороде, не хотела есть. Я сказала: "Ты в надежных руках, мы со всем справимся, зови в любой момент…" Она разулыбалась: "Вы же мне правда поможете?"
Татьяна Яхимчик
медсестра

Это был пиковый момент болезни, и вскоре началось улучшение. Девочка стала поправляться, "косички себе красивые заплетала" и выписалась "здоровая и счастливая". "Я так рада, что мы нашли эту ниточку, что я тогда оказалась рядом", — говорит Татьяна.

...А как-то с 13-летним мальчиком лежал папа. Мальчик был с особенностями развития — он не разговаривал, общался только жестами. Иногда поднимал руки вверх — так он показывал, что хочет на море. Ему нужно было поставить катетер, чтобы он получал лекарство из капельницы. Но стоило папе отвернуться — и он разбинтовывал руку и отключался от нее. Татьяна сказала: "Давай мы будем капаться, лечиться, и, как только ты вылечишься, обязательно полетишь с родителями на море. Обещаешь?" Пациент пообещал, но быстро об этом забыл.

Я опять подключила его к капельнице и говорю: "Ты для меня взрослый мальчик, я тебе как девочка доверилась! Ты можешь меня больше так не подводить?"
Татьяна Яхимчик
медсестра

И он послушался — когда в следующий раз Татьяна пришла с обходом, показал ей жестами: "Я же обещал". "Вот так мы нашли контакт, — говорит медсестра. — Я сказала ему: "Я тобой так горжусь! Ты меня не подвел, как настоящий мужчина".

На эту тему
"Лишь бы только подышать". Как ледовый дворец стал ковидным госпиталем
"Лишь бы только подышать".

…От одного пациента 16 лет Татьяна как-то почти не отходила с утра до вечера. Крепкого, вполне здорового парня ковид свалил так, что он не мог ходить, не ел и лежал с температурой 39. У него то и дело брали кровь на анализы, назначали что-то дополнительно — одна капельница, вторая, третья, ингаляции. Татьяна поправляла ему подушку, поила водой из бутылки — в таком состоянии пить не хотят, а надо. Когда ему нужно было в туалет, Татьяна довела его и сказала: "Я отвернусь, но буду здесь, вдруг тебе плохо станет". Парень, конечно, стеснялся. "Я сказала: "Не обращай внимания, я медик. Мне важно, чтобы, если тебе стало плохо, я была рядом! Не дай бог, упадешь и ударишься головой, я себе это никогда в жизни не прощу". Татьяна говорит, что "душа за него болела" даже после смены. У каждой медсестры бывают "свои" пациенты, про которых они спрашивают, едва придя на работу: "А как он?"

© Владимир Гердо/ТАСС

"Все дети болеют по-разному, — считает Татьяна. — Вот, казалось бы, малыши — что они понимают? Пришли, укололи, поплакал, успокоился, убаюкали, мама поцеловала, и все хорошо. Но нет, к ним тоже нужен свой подход". И к родителям тоже — из-за стресса они могут кричать или плакать. Но, как уверен главврач Исмаил Османов, "как бы родители ни общались — они имеют на это право, ведь у них больной ребенок".

"Не знаю, что буду делать, если он заболеет снова"

Мои дочки болели дважды — в январе и мае этого года. Старшей пять лет, у нее оба раза два дня была температура, чуть-чуть сопли и горло. Она смотрела мультики, играла, и в целом все прошло как ее обычное ОРВИ. Младшей в январе был год и три месяца. Оба раза она слегла на десять дней. У нее болело горло, она ничего не ела, температура то спадала сама, то поднималась до 38 и не сбивалась. В общем, это тоже было похоже на простое ОРВИ, но длилось в три раза дольше.

Ольга

Сын болел дважды, в первый раз — в сентябре прошлого года, тогда ему было пять лет. Во второй — спустя три месяца. Оба раза он лежал тряпочкой. Это ребенок, который в любом состоянии не сидит на месте! Обычно, когда у него ОРВИ, он прыгает, бегает, и надо просто вовремя его поймать и дать жаропонижающее. Он любит пластилин, лепит каждый день, а тут отказывался от него вообще. От мультиков тоже отказывался — просто лежал и смотрел в одну точку. Сын обожает брокколи, ест ее дважды в день — а тут даже ее не хотел. И даже шоколад с мандаринами! Мы и воду в него вливали чайной ложкой. Температура в первый раз поднималась до 37,2, во второй — до 38. Оба раза болезнь длилась пять-шесть дней, тяжелое состояние — два-три дня. А нас с мужем — мы болели тогда же — "выключило" надолго. 

Юлия

Даже если госпитализация не понадобилась, течение ковида у детей, как и у взрослых, может быть разным — от "вообще ничего не было, только запахи пропали" и "сын особо и не заметил, ну, покашлял немного и на карантине пришлось посидеть" до "ребенок не мог встать, не мог поднять руку или ногу". И последствия тоже бывают — все как у взрослых.

© Владимир Гердо/ТАСС

У Юлии, ее мужа и сына во время болезни был еще "нетипичный насморк, от которого ничего не помогало, с густой разноцветной слизью". Со второй болезни прошел уже почти год, но насморк остался до сих пор, хотя врач-отоларинголог никаких проблем не нашел.

После обеих болезней было так: сын поиграет-поиграет, потом хоп — ложится отдохнуть. Еще он не ел мясо, хотя очень любит индейку. Жил в основном на бананах и шоколаде, говорил, что "легче, когда кушаешь сладкое". Это длилось около трех недель и прошло само
Юлия

У младшей дочери Ольги через неделю после второй болезни появилась сыпь, в основном на руках. "Пришли к дерматологу, он сразу спросил: "Вы ковидом болели?" — "Дважды". — "Ну понятно все". Сыпь проходила где-то месяц, но больше проблем не было.

На эту тему
"Умирать я не хочу, а что хочу?" Как ковид может влиять на психику — и не только плохо
"Умирать я не хочу, а что хочу?"

Одно из самых серьезных последствий коронавируса, которое все чаще фиксируют у детей и подростков, — мультисистемный воспалительный синдром. Например, 17-летний парень перенес ковид "практически в бессимптомной форме". А через месяц — температура, сыпь, красные глаза и скорая помощь. "У него начали отказывать внутренние органы, и он пролежал в реанимации около двух недель, — говорит Станислав Котенко. — И потом в отделении довольно долго. Но выписался хороший. Сейчас наблюдается у наших врачей — в целом все нормально, без серьезных последствий". А 15-летняя девочка, здоровая, спортсменка, потеряла сознание в метро. Только по антителам выяснилось, что у нее был коронавирус. "Делаем анализы — выявляем обширное кровоизлияние, — рассказывает Исмаил Османов. — И никаких других предпосылок для этого не было. Совершенно очевидна причинно-следственная связь с ковидом".

То есть шансы на ощутимые последствия есть даже при самом легком варианте течения болезни.

24 ноября в России зарегистрировали вакцину для подростков "Спутник М". Ей могут привиться ребята 12–17 лет. "Мы с мужем привиты, и я очень жду детскую вакцину, — говорит Юлия. — Я боюсь за сына". Но ее ребенку только шесть.

"Мы с женой еще зимой обсуждали: как жаль, что нет прививки для детей!" — говорит Олег, историю которого мы рассказали в начале материала. Его сыну скоро будет три года. "Я понимаю, что до малышей вакцина дойдет в последнюю очередь. Но, как только детям разрешат прививаться, я сразу это сделаю. Потому что переживать это во второй раз… я не знаю, что буду делать, если он заболеет снова".

Бэлла Волкова

Теги
Пандемия COVID-19
Минпросвещения разработает внеучебные курсы для школьников
Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, эти курсы будут включены в обязательную часть образовательной программы
Читать полностью