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Заболеваемость в России продолжает снижаться.
Заболеваемость в России продолжает снижаться.
Заболеваемость в России продолжает снижаться.
Заболеваемость в России продолжает снижаться.
Заболеваемость в России продолжает снижаться.
Пандемия COVID-19

Заболеваемость в России продолжает снижаться. Главное о коронавирусе за 5 декабря

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 32 602 случая заражения, из них новых — 9 801 613. За сутки умерли 1 206 человек, за весь период — 281 278. 
  • Положительный ПЦР-тест выявлен у девяти граждан, вернувшихся в РФ из ЮАР, штамм устанавливается. Заразившихся госпитализировали. 
  • Заболеваемость ковидом в России снижается четвертую неделю подряд. С 29 ноября по 5 декабря в России подтвердили 231 240 случаев заражения — на 3,3% меньше, чем за предшествующие семь дней. 
  • Антитела, выработанные после заражения дельта-штаммом коронавируса, могут не защитить от заражения "омикроном" и наоборот, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 963 240 случаев заражения, из них новых — 3 301 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 265,5  млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В ноябре в мире ковидом заболели на 3 млн больше человек, чем в октябре. На планете в прошлом месяце выявили около 16 млн случаев заражения коронавирусом.
  • Новые власти Чехии откажутся от обязательной вакцинации от коронавируса пенсионеров. Мера новым властям республики представляется неэффективной.
  • Вспышку ковида зафиксировали на круизном лайнере в США. На борту лайнера находятся более 3,2 тыс. человек.
  • Саудовская Аравия разрешит с 1 января въезд в страну привитым "Спутником V".
  • Здание федерального парламента Австралии закрыто для посетителей после того, как один из участников заседаний на этой неделе получил положительный результат теста на коронавирус.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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