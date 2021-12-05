Заболеваемость в России продолжает снижаться. Главное о коронавирусе за 5 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 32 602 случая заражения, из них новых — 9 801 613. За сутки умерли 1 206 человек, за весь период — 281 278.
- Положительный ПЦР-тест выявлен у девяти граждан, вернувшихся в РФ из ЮАР, штамм устанавливается. Заразившихся госпитализировали.
- Заболеваемость ковидом в России снижается четвертую неделю подряд. С 29 ноября по 5 декабря в России подтвердили 231 240 случаев заражения — на 3,3% меньше, чем за предшествующие семь дней.
- Антитела, выработанные после заражения дельта-штаммом коронавируса, могут не защитить от заражения "омикроном" и наоборот, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
Москва
- Всего зафиксировано 1 963 240 случаев заражения, из них новых — 3 301 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 265,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ноябре в мире ковидом заболели на 3 млн больше человек, чем в октябре. На планете в прошлом месяце выявили около 16 млн случаев заражения коронавирусом.
- Новые власти Чехии откажутся от обязательной вакцинации от коронавируса пенсионеров. Мера новым властям республики представляется неэффективной.
- Вспышку ковида зафиксировали на круизном лайнере в США. На борту лайнера находятся более 3,2 тыс. человек.
- Саудовская Аравия разрешит с 1 января въезд в страну привитым "Спутником V".
- Здание федерального парламента Австралии закрыто для посетителей после того, как один из участников заседаний на этой неделе получил положительный результат теста на коронавирус.