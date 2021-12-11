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Выплаты испытателям вакцины для подростков в Москве.
Выплаты испытателям вакцины для подростков в Москве.
Выплаты испытателям вакцины для подростков в Москве.
Выплаты испытателям вакцины для подростков в Москве.
Выплаты испытателям вакцины для подростков в Москве.
Пандемия COVID-19

Выплаты испытателям вакцины для подростков в Москве. Главное о коронавирусе за 11 декабря

© Сергей Фадеичев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 986 967 случаев заражения, из них новых — 30 288. За сутки умерли 1 171 человек, за весь период — 288 351.  
  • Темпы вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае с октября выросли в шесть раз. В день первым компонентом прививается около 3,5 тыс. человек, завершают курс вакцинации около 2 тыс.
  • Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу поднялся до отметки 0,95.
  • В Хакасии продлили режим повышенной готовности до 23 января. За минувшие сутки в регионе выявили 140 случаев заражения коронавирусом.  
  • Оперативный штаб Курганской области с 13 декабря разрешил возобновить работу общепита после 23:00.  

Москва

  • Всего зафиксировано 1 981 516 случаев заражения, из них новых — 3 140 (данные Оперштаба Москвы).
  • Участникам испытания вакцины от коронавируса для подростков в Москве выплатят по 15 тыс. рублей.  Вакцину получат 2,4 тыс. человек, а 600 добровольцев — плацебо.

Мир

  • Всего зафиксировано более 269 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Посол РФ заявил, что "Спутник V" остается самой востребованной вакциной в Венесуэле.
  • Минздрав Сингапура одобрил препарат Pfizer для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.
  • В Сан-Марино с 22 декабря начнут прививать людей российской вакциной "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы.  
  • Индонезия начнет вакцинацию детей от коронавируса старше шести лет с 24 декабря.
  • Падает заболеваемость в регионе ЮАР, ставшем эпицентром распространения омикрон-штамма.
  • Около 75% инфицированных омикрон-штаммом в Дании были полностью вакцинированы двумя дозами препаратов против COVID-19.  
  • Первый носитель штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован на Бахрейне. Человек прибыл в королевство из-за рубежа.
  • Первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Словакии. Заразившиеся недавно прибыли в республику с юга Африки.  
Теги
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