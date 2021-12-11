Выплаты испытателям вакцины для подростков в Москве. Главное о коронавирусе за 11 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 9 986 967 случаев заражения, из них новых — 30 288. За сутки умерли 1 171 человек, за весь период — 288 351.
- Темпы вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае с октября выросли в шесть раз. В день первым компонентом прививается около 3,5 тыс. человек, завершают курс вакцинации около 2 тыс.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу поднялся до отметки 0,95.
- В Хакасии продлили режим повышенной готовности до 23 января. За минувшие сутки в регионе выявили 140 случаев заражения коронавирусом.
- Оперативный штаб Курганской области с 13 декабря разрешил возобновить работу общепита после 23:00.
Москва
- Всего зафиксировано 1 981 516 случаев заражения, из них новых — 3 140 (данные Оперштаба Москвы).
- Участникам испытания вакцины от коронавируса для подростков в Москве выплатят по 15 тыс. рублей. Вакцину получат 2,4 тыс. человек, а 600 добровольцев — плацебо.
Мир
- Всего зафиксировано более 269 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Посол РФ заявил, что "Спутник V" остается самой востребованной вакциной в Венесуэле.
- Минздрав Сингапура одобрил препарат Pfizer для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.
- В Сан-Марино с 22 декабря начнут прививать людей российской вакциной "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы.
- Индонезия начнет вакцинацию детей от коронавируса старше шести лет с 24 декабря.
- Падает заболеваемость в регионе ЮАР, ставшем эпицентром распространения омикрон-штамма.
- Около 75% инфицированных омикрон-штаммом в Дании были полностью вакцинированы двумя дозами препаратов против COVID-19.
- Первый носитель штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован на Бахрейне. Человек прибыл в королевство из-за рубежа.
- Первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Словакии. Заразившиеся недавно прибыли в республику с юга Африки.