Более 10 млн случаев заражений в России. Главное о коронавирусе за 12 декабря

Пандемия COVID-19

Массовая акция протеста против обязательной вакцинации проходит в Праге

Во время митинга активисты-организаторы проводили сбор подписей под петицией к властям с требованием отменить обязательную вакцинацию пенсионеров и представителей некоторых профессий

Читать полностью