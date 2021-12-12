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Более 10 млн случаев заражений в России.
Более 10 млн случаев заражений в России.
Более 10 млн случаев заражений в России.
Более 10 млн случаев заражений в России.
Более 10 млн случаев заражений в России.
Пандемия COVID-19

Более 10 млн случаев заражений в России. Главное о коронавирусе за 12 декабря

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 016 896 случаев заражения, из них новых — 29 929. За сутки умерли 1 132 человека, за весь период — 289 483. 
  • Заболеваемость ковидом в России снижается пятую неделю подряд. За последние семь дней в стране выявили на 6,9% меньше заболевших, чем за предыдущие.
  • Мишустин утвердил продление упрощенного порядка ввоза в РФ медизделий для борьбы с ковидом.
  • В России число занятых в фитнес-отрасли сократилось почти в 1,5 раза с начала пандемии.
  • Эксперт заявил, что прививание назальной вакциной от COVID-19 не стоит делать вне больниц. После испытаний можно будет распространить подобные пункты вакцинации на торговые центры и аэропорты, считает вирусолог Сергей Нетесов.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 984 378 случаев заражения, из них новых — 2 862 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 269,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Более полумиллиарда людей в мире могут быть ввергнуты в крайнюю бедность из-за пандемии, затормозившей прогресс человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения.
  • Эксперты считают, что вакцина от Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма.
  • В Британии прогнозируют до 75 тыс. смертей из-за омикрон-штамма коронавируса к апрелю.
  • Акции протеста против обязательного сертификата о вакцинации против нового коронавируса прошли в субботу вечером в Испании и Грузии.
Теги
Пандемия COVID-19
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