Более 10 млн случаев заражений в России. Главное о коронавирусе за 12 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 10 016 896 случаев заражения, из них новых — 29 929. За сутки умерли 1 132 человека, за весь период — 289 483.
- Заболеваемость ковидом в России снижается пятую неделю подряд. За последние семь дней в стране выявили на 6,9% меньше заболевших, чем за предыдущие.
- Мишустин утвердил продление упрощенного порядка ввоза в РФ медизделий для борьбы с ковидом.
- В России число занятых в фитнес-отрасли сократилось почти в 1,5 раза с начала пандемии.
- Эксперт заявил, что прививание назальной вакциной от COVID-19 не стоит делать вне больниц. После испытаний можно будет распространить подобные пункты вакцинации на торговые центры и аэропорты, считает вирусолог Сергей Нетесов.
Москва
- Всего зафиксировано 1 984 378 случаев заражения, из них новых — 2 862 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 269,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Более полумиллиарда людей в мире могут быть ввергнуты в крайнюю бедность из-за пандемии, затормозившей прогресс человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения.
- Эксперты считают, что вакцина от Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма.
- В Британии прогнозируют до 75 тыс. смертей из-за омикрон-штамма коронавируса к апрелю.
- Акции протеста против обязательного сертификата о вакцинации против нового коронавируса прошли в субботу вечером в Испании и Грузии.