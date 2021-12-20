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В Москве не планируют новых ограничений.
В Москве не планируют новых ограничений.
В Москве не планируют новых ограничений.
В Москве не планируют новых ограничений.
В Москве не планируют новых ограничений.
Пандемия COVID-19

В Москве не планируют новых ограничений. Главное о коронавирусе за 20 декабря

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 241 812 случаев заражения, из них новых — 27 022. За сутки умерли 1 019 человек, за весь период — 298 222. 
  • Саратовские власти отстранят от работы не привитых от COVID-19 сотрудников правительства.
  • Около 25 млн доз "Ковивака" могут произвести в 2022 году.
  • На Ставрополье хотят временно ввести мораторий на использование QR-кодов для бизнеса.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 005 710 случаев заражения, из них новых — 2 630 (данные оперштаба Москвы).
  • В Москве зарегистрировали 78 смертей из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 21 октября.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить новые ограничения в столице из-за ситуации с коронавирусом пока не планируется.

Мир

  • Всего зафиксировано 274 840 959 случаев заражения, умерло 5 356 978 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Британские власти выделили $37 млн на проведение вакцинации бездомных от коронавируса.
  • Кабмин ФРГ предложил с 28 декабря ввести ограничения на контакты для привитых.
  • В EMA заявили о снижении эффективности вакцин против коронавируса из-за омикрон-штамма.
  • Давосский форум перенесли из-за распространения омикрон-штамма.
Теги
Пандемия COVID-19
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