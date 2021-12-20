В Москве не планируют новых ограничений. Главное о коронавирусе за 20 декабря

Всероссийская перепись населения

Первый этап переписи населения завершился в труднодоступных районах России

Чтобы попасть в населенные пункты в Ямало-Ненецком автономном округе переписчики использовали снегоходы, а в Ханты-Мансийском АО - вертолеты и автотранспортные средства повышенной проходимости

Читать полностью